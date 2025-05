Apre anche a Bra lo Sportello della Salute nella sede della Cgil

Il 14 maggio prende il via anche a Bra, presso la sede CGIL in via Mercantini n. 4 lo “SPORTELLO SALUTE”.

Nella primavera del 2024 il Gruppo Sanità Pubblica del Comitato Vivere la Costituzione* decide di creare degli “sportelli salute” con la finalità di diventare un punto di aiuto per tutti quei cittadini che hanno difficoltà ad ottenere visite specialistiche o esami strumentali di primo accesso nei tempi stabiliti nella ricetta dal medico di medicina generale, mettendo a disposizione il percorso di tutela previsto dalla normativa nazionale e regionale Sorgono per primi gli sportelli di Cuneo presso la CGIL insieme a quelli di Mondovì (Dica 32) e di Busca (Un’altra Busca è possibile). Successivamente aprono gli sportelli di AUSER-Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Dronero e Piasco (Ass. Spazio Vitale). Sono stati aperti due sportelli a Fossano, presso AUSER e Fondazione Noi altri. Ad Alba presso AUSER. Avviati anche due sportelli a Savigliano (SPI-CGIL, AUSER), uno a Racconigi (SPI-CGIL), a Chiusa Pesio (SPI-CGIL),Garessio, Ceva, più un secondo a Mondovì presso AUSER.

Ad oggi abbiamo 18 sportelli attivi.

Oltre il 90% delle istanze di percorso di tutela avviate finora hanno avuto riscontro positivo. Le prestazioni vengono individuate nei tempi previsti dalla ricetta, tuttavia talvolta vengono assegnate presso servizi molto lontani dall'utente, difficili da raggiungere. Questo dipende dalle disposizioni della Regione Piemonte che consentono prenotazioni su tutto il territorio regionale qualora non si trovino posti nell'ambito dell'ASL di appartenenza o in quelle limitrofe, in violazione del principio di prossimità e raggiungibilità previsto dalla normativa nazionale. Possono rivolgersi agli Sportelli coloro che hanno avuto prenotazioni ben oltre i tempi stabiliti nella ricetta medica, hanno ricevuto come risposta l'impossibilità alla prenotazione (liste chiuse), oppure sono stati prenotati in luoghi molto lontani e per loro difficili da raggiungere.

Gli Sportelli hanno lo scopo di informare cittadine e cittadini sui loro diritti e sugli strumenti con cui farli valere chiedendo alla ASL di competenza l’attivazione del“percorso di tutela”. Gli Sportelli non si sostituiscono ai pazienti/utenti nella gestione della procedura, ma puntano a far sì che i cittadini siano soggetti consapevoli, responsabili e attivi di fronte alle carenze attuali del sistema sanitario, in particolare di fronte alla problematica delle liste d’attesa. Gli Sportelli non effettuano prenotazioni per conto degli utenti, i quali devono rivolgersi agli sportelli territoriali multifunzionali dell’ASL presenti in 27 comuni (luogo e orari degli sportelli multifunzionali: https://www.aslcn1.it/assistenza-territoriale/distertti-sanitari/sedi-e-orari-sportellimultifunzionali)

*Il Comitato Vivere la Costituzione è uno spazio aperto di confronto per tutte le associazioni, le organizzazioni di ispirazione sociale, i movimenti civici, singoli persone delle comunità cuneesi che si riconoscono nel patto fondativo e rigenerante della Costituzione. L'obiettivo primario del Comitato è quello di condividere e realizzare iniziative pubbliche di sensibilizzazione e di mobilitazione delle comunità territoriali sul valore del patrimonio politico, civile, sociale e culturale che la costituzione rappresenta, evidenziandone le potenzialità ancora inespresse e la sua attualità rispetto ai temi di interesse pubblico pubblico.