È americano il nuovo papa: Robert Francis Prevost sarà Leone XIV

È stato eletto oggi il nuovo Papa: il Cardinale Robert Francis Prevost, ora Leone XIV, al termine di un conclave che ha sorpreso per la rapidità e per la direzione presa dalla Chiesa. Originario di Chicago ma vescovo a lungo in Perù, Leone XIV rappresenta una figura di ponte tra il Nord e il Sud del mondo, tra l’amministrazione ecclesiastica e la missione pastorale nelle periferie.

A 69 anni, Papa Leone XIV porta al soglio pontificio una lunga esperienza missionaria e una solida formazione accademica, maturata tra gli Stati Uniti, Roma e l’America Latina. Agostiniano, già prefetto del Dicastero per i Vescovi sotto Papa Francesco, era considerato un uomo di fiducia del predecessore, con un profilo sobrio ma determinato.

Con voce ferma e lo sguardo rivolto alla folla che gremiva Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha pronunciato il suo primo messaggio da pontefice, scegliendo come apertura le stesse parole che, secondo il Vangelo, Gesù risorto rivolse ai suoi discepoli: «La pace sia con tutti voi». Un’espressione carica di significato, che ha fatto da filo conduttore a un discorso denso di spiritualità e visione pastorale.

«Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon Pastore. Vorrei che la pace raggiungesse le vostre famiglie, tutti i popoli, tutta la terra. Una pace disarmata, disarmante, umile», ha proseguito, marcando subito un’identità profonda con il messaggio evangelico e con la missione di riconciliazione e giustizia della Chiesa.

Non sono mancate parole di continuità e gratitudine verso il suo predecessore: «Ancora conserviamo nelle nostre orecchie la voce di Papa Francesco, che benediceva Roma e il mondo intero il giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio vi ama tutti. E il male non prevarrà». È un richiamo forte alla speranza, alla fiducia in un Dio che guida la storia nonostante le ferite del mondo.

Nel suo intervento, Leone XIV ha poi invitato a camminare senza paura, “mano nella mano con Dio e tra di noi”, per diventare discepoli coraggiosi in un tempo segnato da divisioni, guerre e solitudini. «Il mondo ha bisogno della luce di Cristo. L’umanità necessita di lui come ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci a costruire ponti, con il dialogo, per essere sempre in pace», ha detto, quasi lanciando un appello universale.

In un passaggio toccante, ha ringraziato i cardinali per la fiducia ricevuta e ha definito la sua missione in termini di servizio e corresponsabilità: «Cammineremo insieme per cercare la pace, la giustizia, e per lavorare con tutti gli uomini e le donne, fedeli a Gesù Cristo, per essere missionari».

Richiamandosi alle sue radici agostiniane, ha detto: «Sono un figlio di Sant’Agostino. E con voi sono cristiano, per voi Vescovo», citando una celebre formula di sant’Agostino stesso, a sottolineare la dimensione di umiltà e di fraternità nel suo ministero.

Alla Chiesa di Roma ha rivolto un saluto speciale, chiedendo di diventare una “Chiesa missionaria, che costruisce ponti e dialogo, come questa piazza: aperta a ricevere tutti coloro che ne hanno bisogno”. Poi un passaggio in spagnolo, dedicato affettuosamente alla sua diocesi in Perù, e infine l’invocazione alla Madonna di Pompei e la recita collettiva dell’Ave Maria con i fedeli.

Le sue prime parole non sono state solo un discorso inaugurale: sono apparse come una dichiarazione d’intenti, il primo passo di un pontificato che promette di tenere lo sguardo fisso su Cristo e il cuore aperto al mondo.