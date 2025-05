Lupo, Ciaburro (FdI): "Specie un po' meno protetta, così vince il buon senso"

"Lo abbiamo promesso ed oggi, con l'autorevolezza del Governo Meloni ed il lavoro del Ministro Lollobrigida, lo abbiamo fatto. Con il voto del Parlamento europeo, può prendere finalmente il via il declassamento del lupo”. Con queste parole l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro, commenta il voto europeo sull’abbassamento dello stato di protezione del lupo.

“Questo - prosegue l’onorevole - consente ai Paesi membri, tra cui l'Italia, la possibilità di avviare una gestione della specie orientata al buonsenso ed equilibrio. Il Piemonte è tra quei territori dove la gestione ideologica del lupo ha portato ad eccessi insostenibili, danneggiando allevamenti ed attività agricole, facendo temere i cittadini per la loro sicurezza e pregiudicando la fauna locale”.

“L'uomo - precisa Ciaburro - che ha reintrodotto la specie in natura, deve anche impedirne il sovrappopolamento. Questo, la sinistra, l'ha ignorato per anni, voltandosi dall'altra parte davanti alle grida e richieste d'aiuto degli agricoltori. Ringrazio il Ministro Lollobrigida che per primo in Europa ha sollevato la questione, convincendo con autorevolezza gli altri Paesi UE a seguire la direzione tracciata dall'Italia. Ringrazio anche il gruppo ECR, la delegazione di FdI a Bruxelles ed in particolare il collega piemontese Giovanni Crosetto, che con il suo lavoro ha contribuito a questo importante risultato. Adesso i territori potranno finalmente attivarsi ponendo in essere tutte le strategie utili a contenere il lupo e ripristinare l'equilibrio".