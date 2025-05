Mondovì celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, celebrata l’8 maggio in tutto il mondo per ricordare la nascita del fondatore Henry Dunant, sui municipi del Comune di Mondovì e degli altri Comuni monregalesi sede di una delegazione CRI, fino alla fine della settimana, sventolerà la bandiera simbolo dell’Associazione: un drappo bianco con una Croce Rossa al centro.

La bandiera rappresenta il forte legame tra la comunità e i principi fondamentali della Croce Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità.

"Per la Croce Rossa è fondamentale il rapporto con le istituzioni del territorio, in particolare con i Comuni, con cui si è instaurata una proficua collaborazione e la massima disponibilità" – ha dichiarato Diego Gola, Presidente del Comitato CRI di Mondovì.

Un gesto simbolico ma significativo: per esprimere gratitudine verso chi ogni giorno si impegna al servizio degli altri, la torre del Belvedere di Mondovì sarà illuminata di rosso, colore simbolo della Croce Rossa, a testimonianza del profondo riconoscimento della città verso i Volontari e le “Crocerossine”.