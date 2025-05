Oggi il rinnovo dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero: conferma vicina per Mariano Rabino alla presidenza

Giornata molto importante per l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Oggi, giovedì 8 maggio, si svolgono in sala Riolfo le due assemblee dei soci: quella straordinaria alle 9, per l’approvazione delle modifiche statutarie, e quella ordinaria alle 10, incentrata sul bilancio 2023 e sul rinnovo del Consiglio di amministrazione. Secondo fonti vicine all’ente, è molto probabile la conferma di Mariano Rabino alla presidenza per un nuovo mandato triennale.

Dal 2022, sotto la guida dell’attuale presidente e del direttore Bruno Bertero, l’Ente ha accompagnato una crescita turistica costante, sostenuta anche da una regia più strutturata tra pubblico e privato.

I dati più significativi parlano di un incremento del 27% negli arrivi e del 33% nelle presenze turistiche rispetto al 2019, con oltre 1,5 milioni di presenze annue e una permanenza media di 2,3 notti. Anche il fatturato dell’ente ha registrato un incremento sostanziale: dai 2,3 milioni di euro nel 2019 si è passati ai 3,3 milioni nel 2024.

Nel quadro di questa crescita e della volontà di consolidare una visione condivisa del turismo locale, l’assemblea odierna potrebbe segnare anche un parziale rinnovamento del CdA, con l’ingresso di due nuovi membri al posto di due uscenti. Tra i segnali di evoluzione dell’ente si annuncia inoltre la presentazione del primo bilancio di sostenibilità, il primo fra le ATL piemontesi. Restano al centro del dibattito le sfide già emerse negli ultimi anni: dalla gestione delle locazioni brevi al riequilibrio dei flussi tra Langa, Roero e Monferrato, fino alla costruzione di un modello di turismo più sostenibile, integrato e diffuso.