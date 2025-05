"QuintEssenza" apre le porte della città di Savigliano a erbe e fiori con 150 espositori e 22 eventi

Domenica 18 maggio 2025, dalle ore 9 alle 19, la città di Savigliano accoglie la XXVI edizione di “QuintEssenza”, la grande mostra mercato organizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni dedicata a erbe, spezie, fiori e arricchita da ben 22 iniziative collaterali. Undici sono i luoghi cittadini che offrono un’esperienza sensoriale unica: il cuore pulsante dell’evento sono i 150 espositori che colorano piazza Santarosa, piazza Cesare Battisti e piazza Molineri; via Alfieri, via Sant’Andrea, piazza Turletti e corso Roma sono dedicate agli hobbisti; in piazza Cavour spazio ai produttori locali con Campagna Amica di Coldiretti e Confagricoltura con Cascine Piemontesi. Sei i momenti di dialogo organizzati nell’area talk in piazza Santarosa, con approfondimenti, riflessioni e presentazioni di libri, spaziando dalla cucina alla cura di sé. Tre le proposte di visite guidate alle bellezze delle città: dai giardini storici con gli studenti dell’IIS Cravetta, all’orto botanico in piazza Turletti con i volontari di Altea, ai percorsi espositivi del Muses. Dodici i laboratori, di cui sei dedicati agli adulti e altrettanti ai bambini, spaziando da pratiche del benessere a esperienze didattiche e dimostrative. Completa l’elenco una piccola esposizione di illustrazioni botaniche e naturalistiche con dimostrazione di pittura ad acquerello dal vivo in piazza Molineri (chiostro di San Pietro). Per maggiori informazioni telefonare allo 0172/712536, scrivere una mail a info@entemanifestazioni.com o visitare il sito Internet www.entemanifestazioni.com.

IL PROGRAMMA COMPLETO

A Palazzo Taffini (via Sant’Andrea) l’aula sensoriale del Muses denominata laboratorio Atelier del Profumiere, dalle 10.30 alle 11.30, si svolge “L’orto Profumato: crea la tua essenza aromatica” Il laboratorio offre un’esperienza sensoriale di creazione di una personale fragranza con oli essenziali da 30ml. Durante l’attività, si confrontano le fragranze concentrate degli oli con i profumi freschi sprigionati dalle piante aromatiche del giardino, per apprezzarne le sfumature e le differenze. Il costo del laboratorio è di 25 euro mentre la visita al Muses unita all’esperienza di creazione del profumo è di 35 euro. Per informazioni e prenotazioni visitare il sito www.accademiaessenze.it.

Dalle 10.30 alle 11.30, dalle 14.30 alle 15.30 e dalle 16 alle17, si svolge inoltre il laboratorio didattico per bambini, dai 3 ai 12 anni, dal titolo “Il Mio Giardino Profumato“. Durantel’attività didattica i bambini esplorano il mondo delle piante aromatiche toccando, annusando e scoprendo le loro proprietà. Utilizzando stoffe colorate e le fragranze delle erbe fresche, ogni partecipante crea un personale “giardino officinale” multisensoriale da portare con sé. Il costo del laboratorio è di 5 euro. Per informazioni e prenotazioni visitare il sito www.accademiaessenze.it.

Infine, dalle 15.30 alle 17, sempre presso l’Atelier del Profumiere, si tiene il laboratorio “Le piante officinali ed aromatiche in profumeria e cucina“, finalizzato alla creazione di un profumo da 50 ml. Un’esperienza olfattiva unica in cui si svelano i doppi talenti delle piante aromatiche: dalle fragranze che esaltano i piatti in cucina, agli accordi che compongono sofisticati profumi. Attraverso l’analisi sensoriale diretta e la creazione del proprio profumo, si confrontano le diverse sfumature e utilizzi delle stesse erbe, stimolando la creatività olfattiva e culinaria. Il costo del laboratorio è di 40 euro mentre la visita al Muses unita all’esperienza di creazione del profumo è di 50 euro. Per informazioni e prenotazioni visitare il sito www.accademiaessenze.it.

Palazzo Cravetta (via Jerusalem) diventa, invece, teatro del laboratorio creativo-sensoriale dal titolo “Fatti il mazzo…di erbe“, a cura del Giardino delle Essenze dei Castelli di Lagnasco. L’esperienza prevede la creazione di un mazzolino di erbe fresche del Giardino delle Essenze, partendo dalla identificazione e dal confronto olfattivo delle piante fresche e olii essenziali, con successiva creazione del mazzo e relative istruzioni per l’essiccazione e utilizzo delle erbe. L’attività è prevista dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30 con ingresso libero e gratuito.

Dalle 16.30 alle 17.30, Barbara Manferdini di APS FiorInMissione, invita i partecipanti a una “MeditAzione“, per portare l’attenzione a sé stessi quanto tutte le energie sono sempre rivolte all’esterno. Uno sguardo interiore che calma la mente, attiva il respiro e permette di ritrovare la strada. Prenotazione consigliata sul sito della Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano.

Nel chiostro di San Francesco (via San Francesco) Alessia e Silvia propongono la sperimentazione di diverse pratiche di yoga. In particolare, dalle 10 alle 11 l’Hatha yoga, dalle 11.15 alle 12 meditazione e Pranayama, dalle 15 alle 16 Yin yoga, dalle 16.15 alle 17 yoga mamma-bebè, dalle 17.15 alle 17.45 yoga bimbi, dalle 18 alle 18.30 yoga di coppia. Prenotazione consigliata sul sito della Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano.

Il Mugi, Museo Civico e Gipsoteca, propone la visita all’Antica Farmacia dell’Ospedale, con annessa attività per famiglie con bambini dai 4 agli 11 anni. Con il titolo “Fratello timo, Sorella menta. Dall’orto dei frati alla farmacia dell’ospedale per conoscere piante aromatiche umili ma preziose” i laboratori si svolgeranno dalle 10 alle 11.30, dalle 11.30 alle 13, dalle 15 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 18, con ingresso libero e gratuito.

Il chiostro di San Pietro (piazza Molineri), invece, diventa patria dei più piccoli con i Cicciapasticcia & Friends che propongono il truccabimbi e l’iniziativa “Dipingi il tuo vasetto per coltivare le erbe” che prevede la realizzazione di un vasetto dipinto e targhetta in legno, a tema erbe in cucina e la consegna di semi da piantare a casa. Le attività si svolgono dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, con ingresso libero e gratuito.

Il chiostro di San Pietro fa da cornice anche alla “Piccola esposizione di illustrazioni botaniche e naturalistiche” e alla dimostrazione di pittura ad acquerello dal vivo di Giulia Otta, dalle 10 alle 18.

Nel chiostro di Santa Monica (via Garibaldi), dalle 9.30 alle 12, Floriana Lovera porta i più piccoli a conoscere le “Amiche farfalle“, invitandoli a conoscerle e a creare la propria farfalla con elementi naturali come foglie e petali ma anche con fiori di carta, cartoncini colorati, carta crespa e molto altro. L’attività è ad ingresso libero e gratuito.

Dalle 11 alle 12, c’è il conosciuto ed apprezzato workshop dimostrativo “Il sapone naturale“, a cura di Aulina. L’attività porta i partecipanti a scoprire tanti segreti e curiosità sul sapone e sulla sua preparazione con oli vegetali ed ingredienti del territorio. Al termine dell’esperienza sarà donato un sapone profumato ed idratante. Per prenotazioni visitare il sito www.aulina.it/esperienze-in-aulina.html.

Dalle 15 alle 18, l’associazione Caribù organizza un laboratorio dedicato alle saponette profumate, in cui i bambini possono creare la propria saponetta naturale con colori, forme e profumi personalizzati. L’attività è ad ingresso libero e gratuito.

Durante tutta la giornata, in via Garibaldi, la cooperativa Proposta 80 propone nel chiostro “Giocando con il Ludobus“, con ingresso libero e gratuito.

L’AREA TALK NEL DETTAGLIO

A partire dalle 10, i dialoghi di “QuintEssenza” in piazza Santarosa prendono il via con due appuntamenti pensati per celebrare i 200 anni dalla morte del celebre patriota Santorre di Santa Rosa: l’architetta Nadia Lovera porta i partecipanti a scoprire antichi sapori culinari con “La Cucina di Casa Santa Rosa” e, a seguire, si tiene la premiazione del concorso “Salsa verde Santa Rosa“, indetto dal Comune in occasione della celebrazione e dedicato alla variante ‘Santa Rosa’ del bagnetto verde, storica ricetta di Savigliano.

Dalle 11.30 alle 12.30, il campione Mondiale di Pesto Genovese, Mattia Bassi, svela la ricetta del condimento ligure più buono del mondo, preparato secondo la tradizione, con mortaio in marmo e pestello.

Dalle 14.30 alle 15.30, invece, Massimo Salvagno di APS FiorInMissione propone “Nella tua venuta al mondo trovi la soluzione“, invitando il pubblico a riflettere su come insonnia, reflusso, emicrania, dermatite, cervicale e altre problematiche possano essere dovuti alla dinamica di parto.

Dalle 16 alle 17, il centro diurno Eta Beta di Savigliano presenta il libro “Racconti al centro“, frutto di due anni di lavoro nell’ambito del progetto “Amici miei”, che racconta sogni, bisogni, fantasie e aspettative in modo genuino e libero da contaminazioni esterne.

Infine, dalle 17.30 alle 18.30, c’è la presentazione del libro “Aromatiche da… Bere“, in cui l’autrice Ottavia Castellato riscopre e reinterpreta in chiave moderna l’uso delle erbe, impiegandole in gustosi e rigeneranti cocktails, con una combinazione degli ingredienti studiata nei minimi dettagli e una sfiziosità abbinata ad ogni drink.

LE VISITE GUIDATE

Con “Andar per giardini“, gli studenti del IIS Cravetta accompagnano i visitatori alla scoperta della storia di Savigliano attraverso la visita dei seguenti luoghi: Palazzo Cravetta (via Jerusalem), chiostro di San Pietro (piazza Molineri), chiostro di Santa Monica (via Garibaldi). Per le visite al chiostro di San Francesco e al giardino interno, invece, gli studenti/guide sono presenti dalle 10, con ultima partenza dell’ultima visita alle 12.30, e dalle 15 con partenza dell’ultima visita alle 18. In occasione della manifestazione, a Palazzo Taffini (via Sant’Andrea) il giardino dei sensi è visitabile gratuitamente e, all’interno di questa suggestiva cornice, è possibile gustare un gelato al fior di latte aromatizzato alle essenze, preparato e servito dagli allievi e dai formatori del centro di formazione professionale Salesiano CNOS-FAP.

Previste anche le visite guidate all’interno del Muses, a cura del museo, con partenza alle 11.30, alle 14.30, alle 15.30 e alle 17, al costo di 12 euro per il biglietto intero e 8 euro il ridotto (bambini al di sotto dei 6 anni, giornalisti iscritti all’ordine, disabili e accompagnatore, possessori di Tessera Abbonamento Musei in corso di validità).

Infine, per visitare l’orto botanico in piazza Turletti ci si può rivolgere agli studenti di A.L.T.E.A., l’associazione laureati e laureandi in Tecniche Erboristiche e Affini.

INIZIATIVE CORRELATE

Lunedì 19 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, presso la sede universitaria ex-convento Santa Monica (via Garibali 6), nell’aula 121 al 1° piano, il corso di Laurea in tecniche erboristiche dell’Università di Torino organizza la tavola rotonda “Sostenibilità e nuove tecnologie di ricerca & produzione di materie prime vegetali“. Moderati della professoressa Barbara Sgorbini e della dottoressa Marinella Trovato, interverranno la dottoressa Silvia Massa, il dottor Luca Nardi, il dottor Gabriele Candido e il dottor Emanuele Ribatti. L’appuntamento fa parte del ciclo di incontri “L’intelligenza delle piante e la multidisciplinarità delle scienze erboristiche” ed è ad ingresso con prenotazione obbligatoria tramite mail a segreteria.tecniche-erboristiche@unito.it.