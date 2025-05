Sicurezza alimentare a sagre ed eventi: concluso il corso dell'Asl Cn2

Si è concluso con grande partecipazione e interesse il corso informativo-formativo, destinato ai volontari delle Pro Loco e dei Comitati Fieristici, in tema di sicurezza alimentare nelle manifestazioni temporanee.

L’iniziativa, promossa dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) dell’ASL CN2, è stata sviluppata in risposta al crescente numero di sagre ed eventi che si svolgono nel nostro territorio e che attraggono turisti da tutto il mondo.

Grazie alla collaborazione con l’Unione dei Comuni della Langa e del Barolo, l’Unione Montana Alta Langa e la partecipazione dell’UNPLI Cuneo, sono stati organizzati complessivamente quattro appuntamenti formativi, che hanno rappresentato l’occasione per migliorare le conoscenze dei partecipanti e acquisire strumenti utili per offrire all’utenza eventi sicuri, in piena conformità delle regole vigenti.

Gli incontri, svoltisi a Monforte d’Alba, Bossolasco e Cortemilia, hanno visto l’adesione di oltre 20 Pro Loco. Focalizzati in particolare sulle manifestazioni temporanee, gli appuntamenti hanno dato modo di affrontare temi di fondamentale rilevanza riguardo agli approcci pratici e alle corrette tecniche di comportamento per operare in sicurezza in contesti di somministrazione alimentare non convenzionali, rispetto ai tradizionali ambienti di ristorazione.

Dopo una prima parte dedicata agli approfondimenti teorici, le sessioni sono state arricchite dall’analisi di casi pratici, simulati dai partecipanti stessi, che hanno permesso loro di mettere subito in pratica le competenze acquisite. Il successo di questa iniziativa si misura, oltre che sui numeri, anche nel grande entusiasmo e nell’interesse dimostrato dai partecipanti.

“L’obiettivo condiviso con le Associazioni è stato quello di metterle in condizione di assicurare alla comunità dei servizi qualitativamente ineccepibili. Un concetto, quest’ultimo, che non può mai prescindere dalle importanti garanzie di sicurezza alimentare che vanno assicurate nel corso delle manifestazioni temporanee e in tutti gli eventi pubblici che caratterizzano il nostro territorio e attraggono turisti da ogni parte del mondo – spiega il dottor Pietro Maimone, direttore del S.I.A.N. “Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, come sempre, è a disposizione della comunità per migliorare la qualità dell’offerta nell’ambito di eventi promozionali, offrendo supporto ad Associazioni ed Enti che desiderano formarsi nell’ambito della sicurezza alimentare”.