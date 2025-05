Solidità, crescita e radicamento: la Banca di Caraglio presenta ai soci il bilancio 2024

Venerdì 9 maggio, alle 17, presso il Palazzetto dello Sport di Cuneo, i soci della Banca di Caraglio saranno chiamati ad approvare il Bilancio del 133° esercizio dell’istituto nel corso dell’assemblea annuale. Anche quest’anno saranno presentati indicatori economici e patrimoniali in continua crescita, a conferma di grande solidità e costante impegno a supporto delle economie locali. Tra tutti spicca l’utile netto d’esercizio che si è attestato a 20,71 milioni di euro, ma non è l’unico dato che conferma l’ottimo stato di salute dell’istituto di credito cooperativo. La banca ha infatti raggiunto, oltre ad una redditività molto soddisfacente, un bassissimo profilo di rischio ed una dotazione patrimoniale che ha superato quota 161 milioni di euro, portando così il Cet 1 al 23,7%. Inoltre, la raccolta totale ha superato i 2,5 miliardi di euro, segnando un forte incremento rispetto all’anno precedente. Anche gli impieghi verso la clientela sono cresciuti, superando il miliardo di euro. Nel corso dell’assemblea si procederà all’elezione dei componenti del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.

“Nel 2024 abbiamo ulteriormente rafforzato la solidità patrimoniale continuando a perseguire obiettivi di efficienza e di innovazione nei servizi, con una particolare attenzione alla sostenibilità ed alla responsabilità sociale; il bilancio che andremo orgogliosamente a presentare è lo specchio di tutto questo, oltre ad essere testimonianza del nostro impegno verso il territorio e le sue comunità – dichiara Livio Tomatis, presidente della Banca di Caraglio –. L’anno trascorso è stato caratterizzato da sfide complesse, ma anche da significative opportunità di crescita e consolidamento, senza smettere di svolgere il nostro ruolo di istituto di credito cooperativo vicino alle esigenze di famiglie, imprese, associazioni ed istituzioni locali. La Banca di Caraglio ha continuato a investire fortemente nelle relazioni con il territorio, a vantaggio di tante iniziative sia in ambito economico, che sociale e culturale”.

“Tra tutti gli indicatori positivi di questo bilancio 2024 quello che in assoluto mi preme di più portare all’attenzione dei nostri soci è sicuramente l’importante livello raggiunto dal patrimonio netto della Banca; questo valore racchiude in sé tutti i 133 anni di vita del nostro istituto – prosegue Giorgio Draperis, direttore generale della Banca di Caraglio –. Tengo inoltre a sottolineare, tra le più recenti tappe di questo lungo percorso, l’apertura della nuova filiale di Asti, operativa da fine 2024, in una provincia ricca di potenzialità, e annunciare ulteriori importanti sviluppi: entro l’estate, infatti, sarà attiva la nuova filiale di Grugliasco, e a seguire è programmata l’apertura di Confreria. Queste scelte sono frutto della costante attenzione ai bisogni locali e della volontà della Banca di sostenere, in un contesto di crescita solida, una rete di relazioni sempre più forte con i nostri soci e clienti”.