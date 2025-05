Ultima degustazione stagionale di chiocciole e rinnovo del Gran Siniscalcato

La recente degustazione stagionale di chiocciole ha visto riuniti i confratelli e le consorelle dell’Helicensis Fabula di Borgo San Dalmazzo. Oltre alla parte conviviale della serata, è stata l’occasione da parte del Gran Siniscalcato uscente per la presentazione del bilancio economico e morale a conclusione della gestione dell’Associazione per l’anno 2024. Una gestione che ha visto la presenza della Consociazione a più di venti convivi nell’arco dell’anno intero, sia in Italia che all’estero, più di uno al mese, consolidando rapporti ed amicizie con la Borgogna ed il Roussignol.

Si è poi proceduto alla presentazione delle candidature ai ruoli di Gran Siniscalchi e Gran Balivo per il triennio 2025-2027; sono stati eletti per acclamazione e quindi confermati rispettivamente Sergio Cavallo ed Enrico Cavallera Gran Siniscalchi ed Ivano Musso Gran Balivo, che proseguiranno con il lavoro portato avanti nel mandato appena concluso.

“Ringraziamo – intervengono Sergio Cavallo, Enrico Cavallera ed Ivano Musso – i confratelli e le consorelle per la fiducia”. “Continueremo in armonia e condivisione nello sviluppo di attività promozionali per i prodotti tipici del Territorio ed in particolare la nostra Regina l’Helix Pomatia Alpina, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con gemellaggi con confraternite e consociazioni che portano avanti e medesimi scopi, sempre nel rispetto dell’enogastronomia locale”.