“Una storia tira l’altra”, letture animate e laboratori in biblioteca civica e nei quartieri di Alba

La Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba, nell’ambito del progetto “Da 0 a 6 – mille e più giorni per crescere insieme”, realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, presenta un ricco calendario di letture animate e laboratori dedicati ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie.

Da maggio a luglio tante occasioni diverse per stare insieme, per ascoltare storie sempre diverse, per sperimentare con il corpo e con la fantasia.

Negli spazi della Biblioteca i volontari lettori nati per Leggere Piemonte curano le letture ad alta voce che ormai sono diventate degli appuntamenti fissi e molto partecipati; le psicologhe dello sportello “Per mano” proseguono con i loro incontri dedicati ai genitori dei piccolissimi, occasioni di confronto e di scambio su temi vicini alle loro esperienze (il bambino “immaginato”, il rapporto con i nonni, la conciliazione lavoro/famiglia); l’associazione Magog, con le esperte Roberta Lampugnani e Ileana Magliano, propone un ciclo di letture che si ispira agli elementi della natura (terra, aria e acqua) e lo fa uscendo dalla Biblioteca e andando in alcuni parchi cittadini; infine, l’equipe di Istinto&Psiche, con la psicologa Chiara Puliga, unisce le parole al movimento attraverso tre laboratori di danza-movimento-terapia che attraverso l’ascolto corporeo e la creatività aiutano i bambini a esprimersi e a conoscersi meglio.

I primi appuntamenti in calendario sono :

Martedì 13 maggio, ore 17.00

in Biblioteca

IL VIAGGIO VERSO LA GENITORIALITÀ

Lettura e pillola informativa a cura delle psicologhe dello sportello “Per mano”

La coppia immagina il proprio bambino, prima ancora della sua nascita, creandosi idee e aspettative. Il bambino non sarà mai come quello immaginato. E’ proprio in tale diversità che risiede la scoperta, la meraviglia e l’intensità del percorso.

Per genitori di bambini da 0 a 3 anni

Mercoledì 21 maggio, ore 17.00

Centro d’incontro, via Rio Misureto

LA DANZA DEI MOSTRI

Lettura e laboratorio di danza movimento terapia a cura di Chiara Puliga

Cosa succede quando un bambino incontra dei mostri terrificanti? Ma ovvio, ballano insieme! Anche noi, ascoltando la loro storia, inventeremo la nostra danza.

Età consigliata: 3/6 anni

Tutti gli incontri sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Per consultare il calendario completo clicca qui oppure visita la pagina della Biblioteca sul sito del Comune di Alba (www.comune.alba.cn.it).

Per informazioni: 0173 292468 biblioteca@comune.alba.cn.it.