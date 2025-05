Accordo tra Albasolar e Huawei porterà alla Gai di Ceresole un impianto di accumulo a batteria da 8,8 megawatt-ora

Esplorare nuove opportunità tecnologiche e perfezionare costantemente prodotti e servizi, per rispondere alle esigenze in evoluzione nel mercato delle batterie industriali. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra Albasolar e Huawei Digital Power, il Business Group di Huawei impegnato nell'integrazione di tecnologie digitali ed elettronica di potenza, durante il KEY 2025 di Rimini, dando inizio a un rapporto di cooperazione commerciale a lungo termine fondato su un’interazione costante tra le due realtà.

La collaborazione nasce da una convergenza di competenze e interessi: da un lato, Huawei Digital Power porta il proprio know-how nella produzione e controllo dell’energia solare e nelle tecnologie di accumulo di ultima generazione; dall’altro, Albasolar, azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi per l’autoproduzione e l’autoconsumo, offre un’esperienza consolidata nella gestione intelligente dell’energia per i processi produttivi industriali. L’unione di queste due expertise permetterà di sviluppare soluzioni personalizzate per le aziende del settore commerciale e industriale, ottimizzando l’integrazione dei sistemi di accumulo con le esigenze produttive.

La collaborazione tra Albasolar e Huawei Digital Power prevede inoltre un impegno condiviso nella formazione tecnica, con Huawei che metterà a disposizione competenze specifiche per garantire un utilizzo e una manutenzione efficiente dei sistemi BESS installati. Questo approccio mira a supportare le aziende non solo nell’adozione della tecnologia, ma anche nell’ottimizzazione della sua operatività nel lungo termine.

Oltre agli aspetti tecnologici, la collaborazione si concentra inoltre sulla soddisfazione del cliente, puntando su soluzioni di alta qualità, affidabili e in grado di rispondere alle crescenti esigenze del mercato dell’efficienza energetica.

IL PRIMO RISULTATO

Il frutto di questa collaborazione darà luce, come primo caso reale, entro la fine del 2025, del più grande impianto di accumulo a batteria con gestione intelligente dell’energia presso un’azienda produttiva, già pioniera nei sistemi a energie rinnovabili, la Gai Spa Macchine Imbottigliatrici di Ceresole d’Alba. La potenza del sistema di accumulo sarà di 4,4 MW con capacità di accumulo di energia di 8,8 MWh, in abbinamento a un impianto fotovoltaico di 6 MWp. L’impianto consentirà, attraverso il sistema di gestione brevettato Aspecindustry, una gestione più efficiente dell’energia, migliorando l’integrazione tra le varie fonti di generazione già presenti presso l’azienda e aumentando significativamente l’utilizzo dell’autoconsumo da fotovoltaico.

L’accordo siglato tra Albasolar e Huawei Digital Power rappresenta un passo significativo nel settore dell’accumulo industriale, dove la domanda di soluzioni scalabili e integrate è in costante crescita. Con questa collaborazione, Albasolar e Huawei Digital Power consolidano la loro posizione come attori chiave nell’evoluzione del mercato energetico, contribuendo alla transizione verso un futuro più sostenibile ed efficiente.