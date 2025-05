Il noleggio a lungo termine conviene davvero ai privati?

Il noleggio a lungo termine è una soluzione di mobilità adatta anche ai privati? Sembra proprio di si, almeno secondo gli ultimi dati pubblicati da UNRAE, che si riferiscono ai primi mesi del 2025. I numeri, infatti, mostrano un aumento dei nuovi contratti pari al 6,5%, e ben il 15,3% di questi è riconducibile a soggetti senza partita iva.

Un segno evidente di come la mobilità si stia evolvendo e, soprattutto, una dimostrazione tangibile di come il noleggio rappresenti un'alternativa estremamente allettante, anche per coloro che non utilizzano l'auto per lavoro ma che, comunque, vogliono viaggiare senza pensieri.

Noleggiare una vettura, invece di acquistarla, dà alle persone la massima libertà, perché ogni aspetto della gestione del veicolo viene, di fatto, "delegato". La rata mensile, infatti, prevede la copertura di tutti i costi, da quello per l'utilizzo dell'auto fino agli adempimenti amministrativi imprescindibili, con la manutenzione e l'assistenza stradale che sono sempre garantiti, anche in caso di sinistri o malfunzionamenti. E' per questo che il noleggio a lungo termine è una soluzione davvero pratica ed efficiente, anche per la vita di tutti i giorni.

Tuttavia, ci sono alcune limitazioni, che è bene conoscere, prima di rivolgersi ad un'agenzia di renting. Ecco perché è sempre meglio affidarsi ad un player in grado di offrire al cliente un prospetto realmente esauriente in merito a quelle che sono le condizioni contrattuali, così da poter poi scegliere la formula più adatta alle esigenze di ognuno. E con ABordo, il nuovo servizio di noleggio a lungo termine per privati del Gruppo Sella, davvero non si sbaglia mai. Grazie alla consolidata esperienza nel settore del leasing, infatti, il Gruppo Sella è in grado di affiancare ai propri clienti i migliori consulenti, con l'obiettivo di mettere sempre le persone al primo posto, e proporre ogni volta soluzioni personalizzate, flessibili e a costi estremamente competitivi, in grado di soddisfare ogni richiesta.

Perché le condizioni di noleggio per le aziende sono diverse da quelle previste per coloro che non sono in possesso di partita iva, ed è fondamentale conoscerle bene, nel dettaglio, specialmente per coloro che non hanno mai pensato a questa formula, come alternativa al possesso del proprio veicolo.

Due sono le differenze principali, tra il trattamento riservato alle attività commerciali e quello per i privati: il chilometraggio, e i vantaggi fiscali.

Per quanto riguarda la possibilità di detrarre completamente le spese relative al noleggio, è bene specificare che per chi non è provvisto di partita iva, non è possibile ammortizzare le spese e ottenere delle agevolazioni a livello fiscale, come invece accade per le aziende. Il chilometraggio, inoltre, deve essere rigorosamente rispettato, in base alla quantità stabilita dal contratto. In caso contrario, si andrà incontro al pagamento di una penale per i chilometri in eccedenza.

Tuttavia, queste differenze, rappresentano ben poca cosa, rispetto a tutti i vantaggi che il noleggio a lungo termine porta con sé. Nessun onere relativo alla gestione del veicolo, controllo delle spese e zero costi di acquisto, con la rata mensile che resta sempre la stessa, per l'intera durata del contratto.

Quindi, in definitiva, la risposta è: sì, il noleggio a lungo termine conviene anche ai privati.

















