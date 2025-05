L'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero approva il bilancio consuntivo dell’esercizio 2024 con una crescita nel triennio di oltre il 30%

L’assemblea dei soci dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero stamane, oltre ad eleggere il nuovo Consiglio di amministrazione con la conferma di Mariano Rabino presidente, è stata convocata prima, in modalità straordinaria, l’approvazione delle modifiche allo Statuto societario con gli adeguamenti relativi alle modifiche della Legge regionale intervenute ad aprile 2024.

A seguire, all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria invece, l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2024 e, infine, il rinnovo delle cariche sociali del Consiglio di Amministrazione con la determinazione dei compensi ai suoi componenti come previsto dalla Legge regionale e dal nuovo Statuto dell’Ente.

In tema di bilancio, l’assemblea dei 162 soci – che ha registrato una partecipazione in presenza e da remoto all’88% – ha avuto modo di conoscere nel dettaglio e condividere l’intensa attività condotta dall’ATL e i risultati ottenuti lo scorso anno: con 3.374.042 euro di ricavi, l’Ente Turismo ha infatti ulteriormente incrementato il bilancio rispetto all’anno precedente, con una crescita nel triennio di oltre il 30%. Risorse interamente dedicate alle varie attività e ai progetti dell’Azienda Turistica Locale, illustrati dal direttore generale Bruno Bertero che ha presentato un dettagliato report delle singole aree. Tra i principali punti, il primo Bilancio di Sostenibilità dell’Ente Turismo che sarà presentato nelle prossime settimane, la certificazione dell’azienda per la Parità di genere, l’aumento dei servizi e delle proposte attraverso il costante dialogo e la collaborazione con il territorio, la formalizzazione dell’attività di Focal Point per Alba città creativa UNESCO per la Gastronomia, la promozione attraverso fiere e workshop in tutto il mondo, lo sviluppo di un’area dedicata al MICE (turismo congressuale), la comunicazione stampa, social e visual, l’implementazione di piattaforme web e l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, il coordinamento del sistema di accoglienza, l’attività costante di formazione per gli operatori di Langhe Monferrato Roero e quella specifica nei confronti delle strutture ricettive da parte dell’Area Statistica, l’assistenza e la stretta collaborazione negli eventi proposti sul territorio.

Dopo l’approvazione del bilancio, voto all’unanimità anche per la nomina del Consiglio di amministrazione, con la conferma a presidente di Mariano Rabino, deputato in Parlamento dal 2013 al 2018, già consigliere regionale, provinciale e per il Comune di Alba dove è stato anche assessore al Bilancio e al Turismo. Fanno parte del nuovo Cda che sarà operativo fino al 2028 Massimo Borrelli, responsabile nazionale relazioni istituzionali di Slow Food, Andrea Cauda, presidente dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero e già sindaco di Montà d’Alba, Elisabetta Grasso, da 26 anni alla guida del Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero ed esperta di promozione, di strutturazione di prodotti turistici e di strategie di marketing, e Filippo Mobrici, presidente del GAL Terre astigiane, vicepresidente di Federdoc e vicepresidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato.

«Grazie a tutti i soci, pubblici e privati, per la fiducia a cui cercheremo di corrispondere con lo stesso impegno portato avanti fin qui – ha commentato il presidente Mariano Rabino –. Il bilancio di mandato di questi tre anni è testimoniato dai numeri: una crescita del 27% degli arrivi e del 33% delle presenze rispetto al 2019, che prendiamo come anno di riferimento escludendo il 2020 e 2021 della pandemia. Un incremento di oltre il 30% del valore di produzione dell’Ente e una riconoscibilità della nostra ATL quale autorevole riferimento per Langhe Monferrato Roero e i suoi 211 Comuni, con professionalità di uno staff altamente competente sempre all’ascolto e in contatto con il territorio». «L’Ente Turismo nato negli Anni Novanta – ha detto ancora Rabino – è stato un compagno di viaggio sempre più protagonista dello straordinario fenomeno turistico che ha cambiato le nostre colline e le ha trasformate in meglio. Per il futuro, il nostro impegno sarà sempre quello di integrare le comunità in questa importante economia, rendendole partecipi o ancor più protagoniste del fenomeno, unica chiave per mantenere e consolidare i successi ottenuti fin qui, a partire dal riconoscimento UNESCO. Ringrazio i consiglieri uscenti con cui sono sicuro continueremo a collaborare: l’amministratore delegato Giovanni Minetti, per la guida che è stata in questi anni, per l’esperienza che ha messo a disposizione dell’Ente e per la lungimiranza del suo operato, e Micaela Soldano per il lavoro straordinario fatto per e con il Monferrato, che ha reso partecipe e pienamente integrato nelle dinamiche del nostro Ente».

Tra gli interventi, i Comuni dei principali centri Alba, Asti e Bra, con i sindaci Alberto Gatto e Maurizio Rasero e il vicesindaco Biagio Conterno, hanno rimarcato «l’importante lavoro portato avanti nell’ultimo triennio, la collaborazione nelle sfide più importanti dell’accoglienza turistica grazie anche al comparto privato, la crescita sempre proiettata al futuro, ma con grande attenzione alla qualità e alla sostenibilità, la gestione seria dell’Ente e la fiducia reciproca che caratterizza da sempre il rapporto tra i soci e l’azienda».