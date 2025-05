Ucraina: accordo con gli USA sui minerali, ma si teme il default

Per Kiev i giorni a cavallo di aprile e di maggio hanno portato molte notizie sia cattive che un po’ meno cattive. La peggiore senz’altro è l’impossibilità di pagare una tranche del debito pubblico che scade il 31 maggio. Il governo non è riuscito a trovare l’intesa con i creditori. Come riporta il sito Strumenti Politici , se Zelensky non riesce a farsi dare altro ossigeno entro fine mese, potrebbe essere costretto a prendere la decisione di dichiarare la bancarotta nazionale. A dare però qualche spiraglio e qualche speranza è la stata la conclusione del tanto agognato “accordo sulle terre rare”, in ballo da mesi. Il contenuto del documento siglato con gli USA comincia a circolare e ad essere commentato. Si vedono quindi dei punti positivi per Kiev, almeno all’apparenza. Ad esempio il fatto che rimanga titolare delle materie prime alle quali gli americani potranno avere accesso congiunto per l’estrazione e lo sfruttamento. Fra le risorse elencate nel trattato sono presenti anche gli idrocarburi, gas e petrolio.

Non viene detto invece che gli ucraini debbano restituire le centinaia di miliardi di dollari ottenuti dall’amministrazione Biden. Sembra dunque che Zelensky l’abbia spuntata sotto questo profilo, ma dalla Casa Bianca descrivono comunque l’accordo come un modo per riavere indietro quei sussidi. Vi è poi la questione del fondo di investimento congiunto per la ricostruzione dell’Ucraina, non del tutto chiarito. Il governo di Kiev dice che per i primi dieci anni i suoi profitti saranno reinvestiti nell’economia ucraina e solo dopo saranno redistribuiti fra i partner, ma nel documento questo punto non viene esplicitato. La notizia dell’accordo comunque ha sollevato un po’ i titoli statali, in particolare le obbligazioni estere ucraine e gli warrant legati al PIL.



















