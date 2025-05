“Trasportati nella storia” diventa “Discovery”, 50 bus gratuiti per scoprire il Forte di Vinadio e l’Opera 5 di Moiola

Torna con una novità importante e un’offerta potenziata “Trasportati nella Storia”, l’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione Artea che offre a scuole ed estate ragazzi della provincia di Cuneo il servizio di trasporto gratuito per raggiungere il Forte Vinadio e, dal prossimo mese di settembre, anche l’Opera 5 dello sbarramento di Moiola. Il progetto, attivo da giugno ad ottobre, amplierà così il suo raggio di azione e diventerà “Discovery”, proponendo una sosta a Moiola dove si potrà visitare il sito, recentemente restaurato, composto da una serie di fortini. Saranno in tutto 50 i pullman che condurranno 2.500 ragazzi a conoscere la storia del forte, a divertirsi tra le numerose proposte con emozionanti attività educative, esperienziali outdoor e green e ad unire, dall’autunno, la visita allo sbarramento di Moiola. La promozione è riservata a scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado e ai centri estivi/estate ragazzi aventi sede in un raggio di 100 km, tra andata e ritorno, da Vinadio. Le prenotazioni dovranno pervenire entro venerdì 6 giugno all’indirizzo mail info@fortedivinadio.com , indicando il nominativo della scuola o del centro estivo, il periodo e il numero di posti che si richiede fissare per la gita. La Fondazione Artea comunicherà gli assegnatari del servizio a partire da lunedì 9 giugno. L’iniziativa è possibile grazie al generoso contributo degli sponsor Generali Italia S.p.A. – Agenzia Generale di Cuneo Aurelio Cavallo, Claudio Parola, Luigi Lavigna e Mattia Parola SNC, Idroricerche Srl di Chiusa di Pesio e al sostegno di Alpi Costruzioni Srl di Vinadio, BBNetworks Srl di San Rocco di Bernezzo, Cuny Fire Service Srl di Cuneo, D&G Snc di Borgo San Dalmazzo, Demonte Servizi Srl di Demonte, Gelato Club S.p.a. di Affi (VR) – Stabilimento di Demonte, Michelin Italiana Spa – Stabilimento di Cuneo, O.ME.C Srl di Fossano e SLP Servizi Logistici Piemontesi Srl di Verzuolo. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al seguente numero 0171 1670042, dalle ore 10 alle 17.

“Trasportati nella Storia” quest’anno porterà quindi le giovani generazioni del territorio alla scoperta della Valle Stura, grazie al programma condiviso tra gli enti proprietari e gestori del Forte di Vinadio e dell’Opera 5 di Moiola che hanno scelto di proporre in sinergia un pacchetto di visite ludiche, avventurose e creative. Sarà dunque una buona occasione per conoscere meglio anche lo sbarramento di Moiola, costituito da una serie di fortini che facevano parte dell’ampio sistema difensivo costruito tra il 1940 e il 1942. Si tratta per lo più di opere in caverna, in buono stato di conservazione. Scampata all’abbattimento previsto dal trattato di pace di Parigi del 1947, l’Opera 5 è stata riconosciuta di “interesse culturale” da parte della Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio.

L’offerta di quest’anno si compone di più servizi: il trasporto gratuito con l’utilizzo di pullman da 50 posti cadauno con una visita esperienziale dedicata agli spazi del Forte di Vinadio e la visita dell’Opera 5 di Moiola, quest’ultima a partire dal mese di settembre. Le opzioni di visita del forte di Vinadio sono tantissime e sono rivolte a fasce di età differenti così da riuscire a incuriosire e stimolare bambini e adolescenti. Al fine di garantire una partecipazione più coinvolgente, i visitatori a bordo di ciascun bus (la cui presenza minima è di 45 unità) verranno divisi in due gruppi, ciascuno dei quali potrà svolgere una o due attività. I pacchetti possono durare “mezza giornata” o una “giornata intera”: nel primo caso, il costo è di 12 euro a persona e include un’attività per gruppo. La seconda alternativa invece ha un costo di 16 euro per partecipante e comprende due attività per ciascun gruppo.

PROPOSTE DI ATTIVITÀ GREEN

Avventure al Forte di Vinadio – Scuola primaria

Guidati da Claudio, voce narrante del podcast “Avventure al Forte di Vinadio”*, si prenderà parte ad un avvincente viaggio dove giochi e sfide coinvolgeranno i bambini alla scoperta della storia dell’imponente architettura e delle piccole storie delle persone che lo hanno abitato.

Link al podcast: https://www.spreaker.com/episode/avventure-al-forte-di-vinadio–56837810

*Episodio ideato e prodotto da Abbonamento Musei in collaborazione con Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino nell’ambito di “Forti Fortissimi”, un progetto di valorizzazione delle fortificazioni piemontesi promosso da Regione Piemonte, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e il coordinamento di Fondazione Artea.

L’Orto Segreto – Scuola dell’infanzia e primaria

Attività laboratoriale di manualità creativa che invita a riprodurre in miniatura la fortezza. I bambini potranno disegnare e colore la loro versione del forte e ricreare, attraverso l’uso del terriccio e la semina dell’erba, il fossato che lo circonda.

PROPOSTE DI ATTIVITÀ OUTDOOR

Pedala Forte – Scuola primaria bambini 8-10 anni e Scuola secondaria di primo grado

Itinerario in bici che porterà i partecipanti a costeggiare le mura, passando per il laghetto e la Caserma Carlo Alberto. Un percorso che permette di spostarsi fisicamente e metaforicamente tra il passato e il presente dell’architettura in cerca delle installazioni di arte contemporanea situate in diversi punti del forte.

A caccia di lanterne – Scuola primaria e secondaria di I e II grado

Un’avventura di orienteering con cartina alla mano per esplorare gli spazi verdi della fortezza tra natura, storia, scoperta e divertimento.

La lettera perduta – Scuola secondaria di I e II grado

Con l’incarico di preservare un’antica lettera, si richiede l’utilizzo di strumenti di comunicazione moderni: con l’app Kurubik, i ragazzi vivranno un’esperienza coinvolgente in cui risolvere enigmi e misteri servendosi dello smartphone.

PROPOSTE DI ATTIVITÀ INDOOR

Sua maestà il Forte – Scuola dell’infanzia

Il Colombo Tino, oltre a essere la mascotte del forte, è una guida capace di incuriosire i più piccoli: li accompagnerà durante una visita stimolante e ricca di interazioni sensoriali alla scoperta dell’antica arte degli origami.

Il contrabbandiere del Forte – Scuola dell’infanzia e primaria

Un’avvincente caccia al tesoro che permetterà a diverse squadre di sfidarsi tra loro alla ricerca di beni e oggetti particolari utilizzati in passato come merce di contrabbando.

Percorsi multimediali in rima – Scuola Primaria classi 1° e 2°

Visita del percorso multimediale “Montagna in movimento” per mezzo di una cartina illustrata, filastrocche in rima e indovinelli che, una volta risolti, conducono alle tappe successive.

Il diario del soldato – Scuola Primaria

Come ogni viaggiatore che si rispetti, quando ci si mette in cammino bisogna avere con sé un diario di viaggio: i partecipanti ne riceveranno uno da completare nel corso dell’esplorazione del forte. A capo della missione, l’instancabile sergente Colombo che condurrà i propri ospiti in uno dei suoi posti preferiti: la colombaia.

Alla scoperta del Forte – Scuola secondaria di I e II grado

La visita verte sulla storia del forte tra Otto e Novecento attraverso un percorso di circa 1.000 metri con accesso finale alla “Caverna Comado”, recentemente riaperta al pubblico.

Montagna in movimento + Messaggeri alati – Primaria classi 3°, 4° e 5°, Scuola secondaria di I e II grado

Visita guidata al percorso multimediale Montagna in movimento e alla mostra Messaggeri Alati. Un’interpretazione della montagna come ambiente dinamico e permeabile, luogo di scambi, crocevia di gente, di idee, di mestieri, di arti, e anche di innovazioni, in contrapposizione con lo stereotipo di un mondo alpino fisso, immutabile, chiuso, condannato all’estinzione o a diventare una appendice della città diffusa.