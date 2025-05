Giovedì 15 a Fossano si celebra la Giornata Internazionale degli Infermieri

L’OPI di Cuneo celebra la Giornata Internazionale degli Infermieri a Fossano: un evento aperto alla popolazione per valorizzare il ruolo dell’infermieristica sul territorio.

Giovedì 15 maggio, dalle ore 18 alle 20, presso la sala "Brut e Bon" di Fossano, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Cuneo organizza un evento aperto alla cittadinanza dal titolo “INSIEME COSTRUIAMO SALUTE: negli infermieri la soluzione”, in occasione della Giornata Internazionale degli Infermieri.

L’incontro nasce con l’intento di sensibilizzare la popolazione sul valore e sulla centralità della professione infermieristica nel sistema salute, mettendo in luce figure spesso poco conosciute ma fondamentali nella presa in carico della persona in ogni fase della vita.

Durante l’evento verranno affrontati temi cruciali per la sanità di prossimità: si partirà dal ruolo del consultorio e si proseguirà con la figura dell’infermiere di famiglia e di comunità, una presenza sempre più strategica per garantire continuità assistenziale e risposte tempestive sul territorio.

Si parlerà poi dell’infermiere di triage in pronto soccorso, figura chiave nella gestione dei pazienti e delle priorità cliniche in situazioni critiche. Non mancheranno momenti di testimonianza diretta: due studenti del corso di laurea in Infermieristica dei poli formativi presenti sul nostro territorio (UNITO e UPO), racconteranno la loro esperienza, offrendo uno sguardo giovane e autentico sull’importanza di una professione che coniuga competenza, dedizione e capacità di offrire soluzioni reali per costruire salute a tutti i livelli.

A conclusione dell’evento, è prevista la premiazione degli studenti che si sono particolarmente distinti nel percorso formativo. I riconoscimenti, messi a disposizione dall’OPI di Cuneo, consistono in premi economici come incentivo e riconoscimento dell’impegno. Un’occasione per conoscere più da vicino chi, ogni giorno, lavora silenziosamente per la salute di tutti noi, costruendo un sistema sanitario più umano, competente e vicino alle persone.

L’evento è aperto alla popolazione ad ingresso libero.