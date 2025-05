Cuneo aderisce alla raccolta benefica in favore della popolazione libanese

La città di Cuneo aderisce alla campagna di raccolta benefica in favore delle popolazioni in difficoltà del sud del Libano, in collaborazione con il 2° Reggimento Alpini della “Brigata Alpina Taurinense”. Chiunque volesse partecipare può farlo, fino a venerdì 23 maggio, portando il materiale nei punti di raccolta cittadini: scuole e istituti comprensivi aderenti e le cinque farmacie comunali.

È possibile donare medicinali non deperibili, materiali sanitari (cerotti, disinfettanti, integratori salini e multivitaminici), strumenti di misurazione sanitaria (misuratori di pressione e glicemia, pulsossimetri, termometri), alimenti di prima necessità (a lunga o media conservazione), indumenti e scarpe in buono stato per adulti e bambini, pannolini, latte in polvere, materiale scolastico, giochi per bambini.

Come detto, la raccolta è organizzata dal Comune di Cuneo, in collaborazione con la Brigata Alpina Taurinense, che si occuperà del trasporto e la distribuzione del materiale alle popolazioni, nell’ambito della missione UNIFIL, nata nel 1978 per volere di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il materiale potrà essere consegnato direttamente nelle scuole e istituti aderenti all’iniziativa, che ne hanno dato comunicazione alle famiglie attraverso i loro canali, e nelle sedi delle cinque farmacie comunali: Farmacia Europa - Piazza Europa 7 bis, Cuneo; Farmacia Einaudi - Via L. Einaudi 16, Cuneo; Farmacia San Paolo - Via T. Cavallo 7 (Centro commerciale San Poalo), Cuneo; Farmacia Bisalta - Via Margarita 8 (Centro commerciale Grande Cuneo – ex Auchan); Farmacia Movicentro - Piazzale della Libertà 16, Cuneo.

Il materiale donato, nuovo o usato, dovrà essere in buono stato e non danneggiato e potrà essere consegnato fino al prossimo 23 maggio, in modo da consentire l’imballaggio e l’invio nei mesi a seguire, con la partenza della missione.

Nei punti di raccolta delle farmacie comunali non sarà possibile consegnare indumenti e scarpe, né giochi o materiale scolastico e didattico, ma solo materiale sanitario, medicinali, alimenti, pannolini e latte in polvere, anche se non acquistato direttamente in loco.