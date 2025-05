Racconigi, 25 kg di cioccolato per cinquanta bambini

Per il terzo anno consecutivo, l’iniziativa benefica nata per volontà di Simona Bonetto ha portato un sorriso a circa 50 bambini, grazie alla consegna di altrettante uova di Pasqua (per un totale di 25 kg di cioccolato).

La distribuzione si è svolta presso la sede della Protezione Civile di Racconigi, alla presenza del marito di Simona, Elio, e della figlia Clara, che ne portano avanti il desiderio di donare un momento di gioia alle famiglie del territorio.

L’acquisto delle uova è stato possibile anche grazie al contributo economico di una famiglia racconigese che ha scelto di restare anonima, insieme al sostegno di volontari e amici di Simona.

«Continuare questa tradizione significa tenere viva la generosità di Simona e il suo amore per i più piccoli», ha commentato il vice sindaco di Racconigi Alessandro Tribaudino durante la breve cerimonia di consegna.

L’iniziativa conferma ancora una volta come piccoli gesti possano creare una rete di solidarietà capace di lasciare un segno concreto nella comunità.