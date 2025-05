Basket: Novipiù Campus alla caccia delle Finali Nazionali U19 Gold

Si chiude con gli applausi dei numerosi amici, genitori e tifosi accorsi a Casale Monferrato la Final Four per la Novipiù Campus, che si arrende in finale a una Chieri che ha più energie.

Matura un secondo posto regionale in Under 19 Gold, che è un risultato prestigioso e motivo di orgoglio per la società e per il territorio.

La gara vede certamente favorita la compagine del Bea Chieri, capace di infliggere un 79-58 nell’ultimo precedente stagionale. Campus, per di più, arriva alla terza sfida di fila in tre giorni, essendo il gruppo impegnato nel doppio campionato di Serie D e U19 Gold. A lungo, però, la Novipiù vende gara la pelle.

L’avvio è tutto avversario, con l’immediato 3-10 grazie a dominio a rimbalzo e incontrastata fisicità sotto canestro. Campus si riscuote e, crescendo anche in difesa, riesce a risalire: 16-18 al termine del primo periodo.

Immediato 16-21, ma la rubata e il contropiede di Foglia prima e la tripla di Toppino poi impattano: 21-21! Le tre triple di De Carolis all’improvvisano ribaltano tutto e la Novipiù passa a condurre 32-28! Tuttavia, a costare cari, sono due rimbalzi offensivi preziosi e ecco che Chieri riprende la testa: 36-39. Chiudere il primo, bellissimo, tempo della partita, è l’invenzione di Toppino: 38-39!

Si riparte con la tripla di Triverio che dà l’ultimo vantaggio di serata ai suoi: 41-39! Poi, purtroppo, si accende legittimamente la spia della riserva. Chieri scappa 41-46, Campus si riaffaccia a -3 (43-46) prima di incassare il break di 8-20 che decide la partita: 51-63. La tripla del 2007 Morando tiene i suoi sotto la doppia cifra di passivo a fine frazione: 54-63.

Come detto, però, fare di più diventa davvero impossibile. Campus non trova pi il canestro e a cinque minuti dal termine Chieri tocca il +20 (57-77). La gara è in ghiaccio e non resta che applaudire sia Chieri che vince 61-86, sia la Novipiù Campus per un secondo posto di cui andare fieri.

A premiare con la coppa del secondo posto è il presidente della Fip Piemonte Gianpaolo Mastromarco.

La stagione, però, non è finita: con questo prestigioso piazzamento, grazie a questo importante risultato Campus è di diritto qualificata alle semifinali degli spareggi interzona per provare a rincorrere il sogno delle Finali Nazionali U19 Gold.

Campus - Bea Chieri 61-86 (16-18; 22-21; 17-25; 6-22)

Campus: Triverio 4, Battaglio, Giordano, Toppino 15, Orru’ 3, Foglia 13, Ferracaku, Peano, Uko 9, De Carolis 11, Morando 3. All: Schinca - Chieri

Chieri: Ahia 1, Viggiano 16, Bechis, Pagano 6, Minetti, Nsir 9, Diouh, Musto 6, Moris 20, Okoro 28, Mout, Kamami. All: Musto