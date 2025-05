Basket Serie D: la giovane Olimpo ai playoff, domenica ad Alba Gara 1

Domenica al Pala Langhe torna la magica atmosfera dei playoff, dopo 12 lunghi anni.

L’Olimpo all’epoca (stagione 2012-13) vinse la C2 e dall’ora la prima squadra è andata in esilio a Corneliano, dove di fatto resta tutt’ora con la Serie C Campus. Nel frattempo, sono state vissuti tanti playoff, promozioni, emozioni, ma sempre lontano da Alba.

Il palazzetto di Corso Langhe, non a norma per larghezza e lunghezza del tracciato a causa dello spazio ridotto a disposizione, è rimasto sede del minibasket e di alcune squadre giovanili. Tra le giovanili, nelle ultime stagioni la U19 ha disputato un doppio campionato, la U19 appunto e la Serie D, permettendo ai ragazzi giovani di fare esperienza e crescere. E quest’anno il gruppo biancorosso ha ottenuto il miglior risultato delle ultime tre stagioni, dopo che aveva conquistato due volte la salvezza. Questa volta il gruppo a ossature 2005, 2006, 2007 ha potuto contare anche sui due senior Eirale e Colli (‘97 e ‘99) e, nell’ultima parte, sul veterano Paolo Gallo. Gallo che a sua volta aveva portato l’Olimpo dalla C2 alla C1 nel 2012-13 quando la prima squadra delle aquile calcò per l’ultima volta il parquet ad Alba.

I playoff 2025 e una settimana di fuoco

Tornando ad oggi, la U19 ha appena celebrato un prestigioso secondo posto alle Final Four di Casale, strappando il pass per gli spareggi interzona per sognare i nazionali. E ’stata una delle tante settimane da “tour de force” di questa stagione, con tre gare di fila: domenica (A Savigliano per l’ultima di stagione regolare in Serie D) e poi lunedì e martedì (a Casale per la semifinale e, poi, per la finale U19 Gold).

E questa settimana di fuoco si completa con il debutto in casa di domenica per Gara 1 contro Ivrea. Attenzione, poiché la gara inizierà all’inconsueto orario delle 20:30.

Questo è il programma della serie:

Gara 1, domenica 11 maggio ore 20:30 ad Alba (Pala Langhe)

Gara 2, mercoledì 14 maggio ore 21:00 a Ivrea

Eventuale Gara 3, domenica 18 maggio ore 18:30



L’appuntamento è per la Gara 1, importantissima, ad Alba. Vi invitiamo ad indossare una maglietta rossa per colorare il palazzetto e sostenere i ragazzi!

Vi aspettiamo numerosi!