Boxe, il revellese Leonardo Kola conquista la fase regionale under 19 di pugilato

Dal 2 al 4 maggio si sono svolti a Revello i Campionati Italiani Under 19 di pugilato, un appuntamento di grande rilievo sportivo che ha visto protagonista assoluto il giovane Leonardo Kola, classe 2008, atleta di casa e già campione regionale della categoria.

Kola ha conquistato la fase regionale dei campionati, staccando così il pass ufficiale per la partecipazione ai Nazionali.

In questa stagione, il pugile della categoria 85 kg ha disputato sei incontri ufficiali, portando a casa quattro vittorie che testimoniano una crescita costante e promettente.

La vittoria decisiva è arrivata domenica, quando ha superato Massimo Ferrara in un incontro molto combattuto, che gli ha anche valso un premio speciale: il trofeo in ricordo di Nicolò Borgna, giovane boxeur locale scomparso prematuramente.

Alla premiazione erano presenti i genitori e la sorella di Borgna, il sindaco di Revello Paolo Motta, la vice sindaca Antonella Rolle, l’assessore allo sport Katia Disderi, il consigliere comunale Stefania Geuna, oltre all’allenatore del campione, Vottero, della palestra Boxing Fitness Team Vottero di Barge.

Non è la prima volta che Leonardo Kola riceve riconoscimenti per il suo impegno e i suoi risultati: lo scorso dicembre l’amministrazione comunale di Revello gli aveva conferito l’onorificenza di Eccellenza Sportiva, insieme ad altri giovani che si sono distinti in ambito sportivo.