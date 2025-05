Calcio: il Bra verrà ricevuto dall'amministrazione comunale venerdì 16 maggio

Con ancora negli occhi, nella mente e nel cuore, l'incredibile domenica di Imperia (13 aprile) che ci ha regalato l'aritmetica certezza del sogno chiamato Serie C, la società A.C. Bra ha accettato con orgoglio e soddisfazione l'invito pervenuto dall'amministrazione comunale di Bra: venerdì 16 maggio (dalle ore 18,30) nella sala "Achille Carando" del Municipio (in piazza Caduti per la Libertà, 14) sindaco, giunta e consiglieri riceveranno e festeggeranno la squadra giallorossa neo-promossa tra i professionisti.

Un momento istituzionale e di grande prestigio (riservato) al quale prenderanno parte le autorità, i vertici del club con il presidente Giacomo Germanetti, i giocatori, mister Fabio Nisticò e lo staff tecnico, i giornalisti/fotografi.

Dalle ore 19,15/19,30 (una volta terminato il ricevimento ufficiale) sulla scalinata del municipio saranno organizzate e realizzate delle foto ufficiali con gli intervenuti e la squadra potrà salutare e ringraziare i tifosi, gli appassionati e la cittadinanza.