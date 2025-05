Secondo podio in un mese per l’Accademia Scherma Alba

Nella giornata di venerdì 25 aprile Virginia Torchio, atleta della categoria Cadette dell'Accademia Scherma Alba, ha conquistato un brillante terzo posto in spada nelle qualifiche regionali Cadette Gold di Torino, guadagnandosi così l’accesso alla prestigiosa fase nazionale di Riccione in programma per il secondo weekend di maggio.

La giornata è stata particolarmente intensa per Virginia: in mattinata aveva già disputato un’altra gara, partecipando alla selezione regionale Giovani (spostata nello stesso giorno a causa della giornata di lutto per la scomparsa del Santo Padre), nella quale ha comunque ottenuto un ottimo dodicesimo posto.

Nonostante la stanchezza accumulata, Virginia ha dato il meglio di sé nella competizione Cadette, disputando un girone eccellente: ha vinto tutti gli assalti, chiudendo al secondo posto la prima fase di qualificazione per proseguire poi con determinazione anche nelle eliminazioni dirette, dove si è fatta strada dal tabellone dei 32 fino alle semifinali, quando è stata fermata da Martina Braggion del CUS Piemonte Orientale per 13-15. Riesce però, così, a salire meritatamente sul terzo gradino del podio, in quello che è il suo miglior risultato ottenuto.

Una menzione anche agli altri atleti che hanno partecipato alle qualifiche cadetti, giovani e assoluti, in una competizione molto agguerrita: Leonardo Di Muro, Umberta Riboldi (che sfiora anche lei di un solo posto la qualifica alla fase nazionale assoluti di Riccione, classificandosi 9º in sciabola), Sergio Ricaldone, Daniela Valorzi e Gabriele Zorgnotto.

Il risultato di Virginia conferma l'ottimo momento di forma del nostro vivaio: si tratta infatti del secondo podio ottenuto a distanza di un mese dagli atleti del settore giovanile della nostra associazione, dopo quello di Francesco Conte nella gara GPG (categoria Ragazzi) e Trofeo Coni del 22 Marzo scorso, a testimonianza della qualità del lavoro svolto in sala sia dagli atleti che dai tecnici.

La stagione non è ancora finita, facciamo ancora un grosso in bocca al lupo a tutti i nostri atleti per le prossime gare!