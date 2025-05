Volley Serie C: il VBC Mondovì, già promosso, chiude la sua cavalcata ospitando il Biella

Nella ventiseiesima ed ultima giornata del campionato di Serie C la capolista VBC Mondovì allenata da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba ospiterà alle ore 19.30 il Biella, già retrocesso insieme con Santhià e Racconigi. In classifica generale, dopo 25 giornate i monregalesi, che hanno ottenuto 22 vittorie, hanno 66 punti e vantano 9 punti di vantaggio sulla coppia Acqui ed ArtiVolley Collegno e 10 sul Lasalliano Torino.

“Vogliamo chiudere il Campionato con una buona prestazione – afferma coach Massimo Bovolo – e pertanto cercheremo di conquistare il successo numero 23, in grado di chiudere nel migliore dei modi una stagione che è stata veramente strepitosa perché siamo sempre stati in vetta alla classifica sin dalla giornata inaugurale, quando superammo 3-0 il temibile Verbania. Abbiamo conquistato una promozione meritatissima e che rappresenta davvero un grandissimo risultato, ottenuto grazie ad un gruppo di ragazzi sempre disponibile, che in ogni circostanza ha dimostrato molto carattere e maturità, superando i momenti di difficoltà da squadra, uniti e compatti e proprio la compattezza del gruppo è stata la nostra arma in più. Dedichiamo questa promozione a noi stessi, alla Società ed ai dirigenti, che hanno fatto davvero un grande lavoro dietro alle quinte, ai nostri numerosi sostenitori, che ci sono stati sempre molto vicini, ed in generale a tutta la Città di Mondovì.”

“Questa promozione – dice il direttore sportivo Brunello Prette - è il coronamento di un percorso di crescita e di riorganizzazione effettuata in queste ultimissime stagioni ed è stata il frutto di un lavoro duro e scrupoloso dello staff tecnico e dei giocatori, che hanno costituito un gruppo davvero granitico, in grado di superare alla grande tutte le varie difficoltà verificatesi durante la stagione. Vincere un campionato come quello di Serie C è molto impegnativo e stressante perché è molto lungo ed i giocatori, non essendo professionisti, devono coniugare le esigenze sportive con quelle lavorative o scolastiche e famigliari in generale. Noi siamo stati in vetta alla classifica sin dalla primissima partita, riuscendo a reggere con grande maturità la notevole pressione che grava su chi è davanti. Questa è una vittoria di tutto il gruppo perché tutti i giocatori dell’ organico sono stati importanti per mantenere alti i ritmi ed il livello di gioco sia in partita che negli allenamenti. Una menzione particolare va fatta a coach Massimo Bovolo, che è il quinto allenatore ad aver conquistato una promozione con la squadra maggiore del VBC MONDOVI’(prima di lui hanno ottenuto il passaggio di categoria solo Mario Sasso, Fernando Guglielmo, Alberto Bonelli ed il suo super aiuto Roberto Peyra e Mauro Barisciani) e che ha saputo gestire al meglio il gruppo, nonchè al direttore tecnico Francesco Revelli, che dalla scorsa primavera ha iniziato il lavoro di coordinazione tecnica sulla prima squadra e sul settore giovanile ed il cui apporto è stato davvero molto importante. Per finire non deve essere dimenticato il lavoro, oscuro ma molto importante, di quei dirigenti che sono stati particolarmente vicini alla squadra, ossia il team manager Sergio Fenoglio e Michele Sembrano, che sono sempre stati disponibili e pronti a risolvere la problematiche ed i contrattempi organizzativi. Ora, terminato il Campionato, iniziamo a pensare ad organizzare la prossima stagione agonistica in Serie B”.