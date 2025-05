Europa League, Tottenham e Manchester United in finale

(Adnkronos) - Sarà tutta inglese la finale di Europa League 2024-2025: se la contenderanno il 21 maggio a Bilbao il Tottenham e il Manchester United. Gli 'Spurs' si impongono per 2-0, grazie ai gol di Solanke al 63' e Porro al 69', in trasferta con i norvegesi del Bodo Glimt, già sconfitti per 3-1 a Londra nella partita d'andata. I 'Red Devils' sconfiggono 4-1 a Old Trafford l'Athletic Bilbao (già battuto 3-0 all'andata al San Mamés) con la doppietta di Mount, a segno al 72' e al 91' e le reti di Casemiro all'80 e Hojlund all'85', che replicano al gol dei baschi di Jauregizar al 31'.