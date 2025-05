Poste, Del Fante: "Restiamo fiduciosi su capacità raggiungere obiettivi 2025"

(Adnkronos) - "Con l’ultimo aggiornamento di febbraio del nostro Piano strategico - 2025 Strategy Update - avevamo definito gli obiettivi per il 2025, confermando il nostro forte impegno a generare una crescita significativa della redditività, garantendo al tempo stesso una remunerazione attraente per gli azionisti. Oggi siamo lieti di annunciare risultati molto soddisfacenti nel primo trimestre dell’anno in tutte le aree di business, con ricavi e profittabilità a livelli record, e una crescita a doppia cifra del risultato operativo (Ebit) anno su anno. Questi numeri rappresentano un’ulteriore conferma della solidità del nostro modello di business, della nostra disciplina e nella sua esecuzione e della nostra capacità di adattarci e crescere in un contesto dinamico. Restiamo fiduciosi sulla nostra capacità di raggiungere gli obiettivi del 2025 e di continuare a generare risultati solidi anche nei prossimi trimestri". Ad affermarlo in una nota è Matteo Del Fante, l'amministratore delegato di Poste Italiane, commentando i risultati del primo trimestre.

"Tutte le business unit - sottolinea Del Fante - hanno contribuito alla crescita dei ricavi del 5% anno su anno, per un totale di 3,2 miliardi di euro. Questa performance è stata trainata da un margine di interesse (Nii) solido, dalla continua espansione del business dei pacchi, da una raccolta netta positiva nei prodotti di investimento e dalla crescita dell’ecosistema dei Servizi Postepay. Abbiamo registrato risultati da record in termini di redditività nel primo trimestre, con il risultato operativo (Ebit) Adjusted che si è attestato a 796 milioni, in crescita del 13% anno su anno, mentre l’utile netto ha raggiunto 597 milioni di euro, segnando un notevole incremento pari al 19% rispetto allo scorso anno".

I ricavi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione, aggiunge l'ad di Poste, "sono cresciuti, sostenuti da un incremento dei ricavi dei pacchi in tutti i segmenti della clientela e da un andamento dei prodotti di corrispondenza in linea con la nostra guidance. I Servizi Finanziari hanno conseguito risultati consistenti, trainati da un margine di interesse (Nii) a livelli record e da una performance commerciale solida. I Servizi Assicurativi hanno registrato una redditività robusta, sia nel comparto Investimenti e Previdenza che nel comparto Protezione. I ricavi sono cresciuti dell’11% nel trimestre, grazie a un rilascio più elevato del Contractual Service Margin (Csm) e del Risk Adjustment". L’ecosistema unico e integrato dei Servizi Postepay, per le esigenze quotidiane, sottolinea Del Fante, "continua a generare crescita in termini sia di ricavi che di redditività. La base clienti del nostro business dell’Energia è cresciuta a circa 800.000 clienti, quasi il doppio rispetto all’anno scorso".