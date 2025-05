Presentato a Milano 'Building Tomorrow', il nuovo corso di Federated Innovation @Mind

(Adnkronos) - Durante la Mind Innovation Week, "Federated Innovation @Mind ha presentato con un evento pubblico la nuova fase della sua evoluzione. Il focus principale dell'evento è stata la presentazione della nuova strategia con il racconto dei progetti flagship e delle collaborazioni strategiche che guideranno le attività della rete di aziende basata a Mind".

Lo si legge in una nota. "Building Tomorrow" è l’iniziativa "dedicata a plasmare il futuro dell’open innovation a Mind e rappresenta un passo avanti nell’impegno a creare un ecosistema dinamico e inclusivo, dove aziende, startup, università e istituzioni possono lavorare insieme per sviluppare soluzioni ad alto impatto e sostenibili. Questo nuovo percorso mira a stimolare idee rivoluzionarie, favorire lo scambio di conoscenze e accelerare la trasformazione digitale".

Fondata nel 2021, Federated Innovation "si è focalizzata su un vasto programma di venture building fra grandi aziende, accelerazione di startup, attività di advocacy pubblico-privato, ed eventi di networking". Federated Innovation @Mind si conferma così come un hub di eccellenza, pronto a contribuire alla costruzione di un domani più smart, sostenibile e inclusivo. “Siamo felici di presentare ‘Building Tomorrow', un'iniziativa che incarna la nostra visione di un futuro condiviso e collaborativo” – ha dichiarato Fabrizio Grillo, presidente di Federated Innovation @Mind. "Vogliamo essere, come Rete di imprese, un punto di riferimento per chi desidera fare innovazione in modo aperto e responsabile. Oggi possiamo affermare che le aziende sono sempre più parte fondamentale del Distretto Mind” – continua Grillo – “abbiamo presentato cinque nuove progettualità strategiche che vogliamo aprire agli attori pubblici e privati del Distretto, in modo da sviluppare un sistema virtuoso di innovazione collaborativa e compartecipata.

I nuovi progetti flagship rappresentano risposte alle importanti sfide che ci troviamo ad affrontare nei settori di riferimento della sanità digitale e territoriale, dei servizi urbani, della circolarità e della sostenibilità” – conclude – “inoltre, abbiamo la possibilità di utilizzare il Distretto fisico di Mind come test-bed, cioè un luogo di sperimentazione e sviluppo in grado di mettere a fattor comune l’interesse delle aziende nella generazione di soluzioni innovative. Credo che il risultato di quanto fatto fino ad oggi sia molto positivo, ed auspico che ciò che è stato presentato nel corso dell’evento abbia dimostrato come si voglia continuare a lavorare al fine di rendere l’ecosistema dell’innovazione di Milano un punto di riferimento a livello internazionale".

L'evento moderato da Giulia Cimpanelli, giornalista, è stato ospitato Auditorium Human Technopole, Mind-Milano Innovation District, è stato aperto da Paola Lettieri, Vice-provost di UCL, ha parlato di come l’innovazione collaborativa potesse aprire nuove strade e opportunità. Claudio Giarda di Nofrill ha presentato Aerosol Jet Printing, un’altra storia di tecnologia e progresso. Stefano Minini di Federated Innovation @Mind ha dialogato con Ursula Oesterle, ex Vpi di Epfl (Politecnico di Losanna) , per discutere di come la nuova era di Federated Innovation rispondesse ai cambiamenti in atto.

Talk seguito da quello tra Massimiliano Mostardini di Bird & Bird e Vincenzo Salvatore di Simmons & Simmons, che si sono focalizzati sulle “regole dell’innovazione”, fondamentali per navigare con successo in questo mondo in continua evoluzione. Il progetto Unite – European Digital Health Valleys è stato raccontato da Pierangelo Pareo di Regione Lombardia, un esempio di come l’innovazione digitale possa migliorare la salute e il benessere. Josip Kotlar del Politecnico di Milano ha presentato il Federated Innovation Impact Report, condividendo risultati, trend e il valore generato da queste iniziative. Infine ha preso parte all’evento anche l’onorevole Valentina Aprea, da sempre impegnata sui temi dell’innovazione didattica e dell’orientamento dei giovani. Durante il suo intervento, ha presentato il progetto Orienta Talenti, un’iniziativa che punta a valorizzare le inclinazioni e le competenze dei ragazzi fin dalla scuola, attraverso percorsi personalizzati e il coinvolgimento del mondo produttivo.

I progetti flagship presentati, sviluppati con il supporto del team Innovation di PwC Italy, si sviluppano su tematiche di interesse comune tra più aziende e con le Ancore, capaci di attrarre soggetti esterni alla Rete e al Distretto, allinearsi con strategie pubbliche intercettando quindi strumenti di finanza agevolata e di allinearsi con le strategie di sviluppo innovativodelle diverse aziende. Al termine dell’evento, è stato possibile visitare la mostra "Una vita per lo sport. Volti e conquiste delle #100esperte", un evento che celebra il contributo delle donne italiane nello sport, Organizzata da Fondazione Bracco sul Decumano.