Proroga Pac, Igor Varrone (Cia Cuneo): "Confidiamo nell’impegno dell’assessore regionale all’Agricoltura, gli agricoltori non paghino i ritardi della burocrazia"

"Riconosciamo all’assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongiovanni l’impegno per ottenere dal Ministero della Sovranità alimentare la proroga della scadenza Pac, dal 15 maggio al 15 giugno. E’ un obiettivo molto importante, che l’assessore nell’incontro di questa settimana con la nostra organizzazione si è detto fiducioso di ottenere. Gli agricoltori non devono pagare i ritardi e le approssimazioni della burocrazia sulla nuova Carta dei suoli, necessaria per la validazione dei fascicoli aziendali".

Cosi il direttore provinciale di Cia Cuneo, Igor Varrone, sulla richiesta di proroga dei termini per la compilazione della domanda unica avanzata dall’organizzazione agricola.

"E’ materialmente impossibile, da parte dei Caa (Centri di assistenza agricola), dato il ritardo con cui è stata resa disponibile la nuova Carta dei suoli, provvedere in tempo utile alle molteplici istanze di riesame del documento. Ci sono errori che vanno assolutamente corretti, a partire da quelli riguardanti la superficie a vite, calcolata con il sistema palo a palo e l’aggiunta del codice “margini dei campi”, ovvero con un metodo che è in contrasto con le norme di misurazione previste dallo schedario viticolo. Sulla tutela delle superfici vitate, come sulla negazione degli altri legittimi diritti degli agricoltori, andremo fino in fondo. La ritardata validazione del fascicolo sanitario, tra l’altro, ostacola anche la presentazione delle pratiche assicurative per le grandinate di questi giorni. Oltre il danno, la beffa".