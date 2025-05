Cuneo celebra i brillanti risultati di Noemi Bogiatto e dell’ASD Cuneo Tri team 1198

Lunedì 12 maggio, alle ore 18, l’Amministrazione comunale incontrerà nel Salone d’Onore del Municipio l’ASD Cuneo Tri team 1198 e l’atleta Noemi Bogiatto, per celebrare i molteplici titoli conquistati dall’atleta e gli eccellenti risultati del sodalizio cuneese in ambito nazionale e internazionale.



In particolare, l’occasione nasce dai tre titoli inanellati da Noemi Bogiatto nell’ultimo mese: campionessa italiana assoluta (pur essendo ancora in età Under 23) di duathlon sprint a Imola il 5 aprile, seconda piazza assoluta e vittoria Under 23 nel campionato europeo svoltisi in Polonia il 26 aprile e, la settimana successiva, il titolo tricolore assoluto nel cross triathlon conquistato a Gavoi (NU).

Una conferma per l’ASD Cuneo Tri team 1198, che ha ottenuto molti piazzamenti importanti, tra cui è doveroso segnalare la piazza d’onore di Simeone Romano al Campionato italiano di Cross triathon.



“Il Cuneo Tri team 1198 – dichiara l’Assessore allo Sport Valter Fantino - è una società giovane che, grazie al talento cristallino dei suoi atleti ma anche alla passione e alle grandi competenze dei suoi tecnici, è in grado di competere con gruppi sportivi storici e blasonati nelle multidiscipline. Per la Città di Cuneo è un onore poter essere rappresentata da ragazzi e ragazze così bravi. Per questo siamo molto felici di poter celebrare gli atleti e i loro brillanti risultati.”