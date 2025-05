A Dogliani la Festa dell’Europa nel ricordo di Luigi Einaudi

Si è svolta questa mattina, in occasione della Festa dell’Europa, la cerimonia commemorativa organizzata dalla Consigliera regionale Vittoria Nallo (Italia Viva) presso il cimitero di Dogliani, per rendere omaggio a Luigi Einaudi, secondo Presidente della Repubblica Italiana e figura centrale nel pensiero europeista del Novecento.

All’iniziativa hanno preso parte il consigliere regionale Mauro Calderoni, i sindaci di Dogliani Claudio Raviola, di Carrù Nicola Schellino e di Verduno Marta Giovannini, insieme alle delegazioni territoriali di Italia Viva, +Europa e PSI.

Sono intervenuti, oltre alla Consigliera Nallo, anche Luigi Reynaudo per Italia Viva, Flavio Martino per +Europa e Roberto Goghero per PSI, che hanno sottolineato il valore dell’eredità culturale e politica di Einaudi e la necessità di rilanciare con forza il progetto di un’Europa unita e democratica.

"Luigi Einaudi è stato tra i primi a immaginare un’Europa federale come strumento di pace, sviluppo e giustizia – ha dichiarato la Consigliera Nallo –. Oggi, mentre riaffiorano nazionalismi e instabilità globali, il suo pensiero resta di grande attualità. Rinnovare l’impegno per gli Stati Uniti d’Europa significa non solo onorare la sua memoria, ma costruire un futuro migliore per tutti".

La cerimonia si è aperta con la deposizione di una corona di alloro accompagnata da una rosa bianca e un momento di raccoglimento davanti alla tomba di Einaudi, simbolo della visione di un'Europa libera, coesa e solidale.