La Diocesi di Mondovì accoglie il nuovo Papa, monsignor Miragoli: "Una grande gioia, preghiamo per lui e chiediamo allo Spirito Santo di stargli ora vicino"

È stato eletto ieri il nuovo Papa: è il Cardinale Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV, e ha parlato alla folla in una piazza San Pietro gremita di fedeli, al termine di un conclave che ha sorpreso per la rapidità.

Originario di Chicago, ha prestato servizio come vescovo per lungo tempo in Perù ed è stato accolto calorosamente dai fedeli di tutto il mondo. E proprio in segno di gioia, poco dopo la fumata bianca, anche le campane di Mondovì hanno suonato a festa per dargli un caloroso saluto.

"Salutiamo con gioia e con emozione l'avvenuta elezione del nuovo Pontefice, il vescovo della Chiesa di Roma- scrive in un messaggio il vescovo della Diocesi di Mondovì, Monsignor Egidio Miragoli -. L'antica formula latina che è stata pronunciata dalla loggia di San Pietro non per caso apre con le parole magnum gaudium: è davvero una "grande gioia" quella che viene annunciata al mondo.

Ed è una gioia che concerne il mondo tutto, non solo i credenti in Cristo della Chiesa cattolica. Il dono è dono che riguarda tutti, perché il Vicario di Cristo è autorità che con paterna sollecitudine cerca il bene non solo dei fedeli dell'istituzione di cui è a capo, ma dell'umanità tutta. Basti pensare a come hanno riguardato il mondo intero le azioni e le parole di grandi Papi recenti, quali Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II o Papa Francesco.

Dobbiamo quindi con gioia salutare l'elezione di Leone XIV auspicando che egli sia guida sicura della barca di Pietro entro il mare della Storia, ma anche punto di riferimento per tutti gli uomini di buona volontà che, ugualmente, da quel mare sono agitati e insidiati".



"Guardiamo con fiducia e speranza - conclude il vescovo - alla figura del nuovo Papa, preghiamo per lui e chiediamo allo Spirito Santo di stargli ora vicino, in una fase storica non semplice né per la Cristianità né per la pacifica convivenza fra i popoli. La sua citazione iniziale delle parole del Risorto "La pace sia con voi" e il bellissimo rischiamo al fatto che "il male non prevarrà", sono un invito a mettere Cristo al primo posto e a fidarci di Lui".