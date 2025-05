Mondovì, lavori in piazza Ellero: il Comune ha incontrato gli ambulanti

Nella giornata di ieri, giovedì 8 maggio, l’Amministrazione comunale ha incontrato gli ambulanti per condividere loro il calendario dei lavori che, nei prossimi mesi, interesseranno l’Ala Nord di piazza Ellero (ovvero quella più prospiciente a via Ripe). In particolare, i lavori di messa in sicurezza definitiva avranno inizio a partire dal prossimo 26 maggio e comporteranno la chiusura dell’ala mercatale con un cantiere che occuperà il perimetro esatto della tettoia. Si tratta di un intervento definitivo, come detto, che fa seguito ai lavori di messa in sicurezza temporanea realizzati nel corso del 2024.

Lo stesso è propedeutico alla trasformazione della stessa Ala Nord in uno spazio multifunzionale grazie ai fondi del PNRR, con un intervento che inizierà soltanto dal prossimo mese di luglio e che comporterà l’allargamento del cantiere fino al bastione che costeggia il torrente Ellero e per qualche metro sui lati corti dell’ala mercatale. Per l’intera durata di questi interventi, invece, rimarrà agibile e fruibile l’Ala Sud, che potrà così continuare ad ospitare il mercato contadino.

"Come da accordi, abbiamo voluto incontrare gli ambulanti e i referenti del mercato contadino al fine di condividere con loro il cronoprogramma lavorativo ipotizzato per i prossimi mesi e per assegnare i nuovi posti a coloro che, a causa del cantiere, dovranno spostarsi - il commento dell’assessore al Commercio e dell’assessore ai Lavori Pubblici. -. Al netto di alcuni inevitabili disagi, stiamo lavorando per minimizzare gli impatti tanto sul mercato del sabato, quanto su quello contadino, che potrà comunque continuare a svolgersi sotto l’Ala Sud visto che, in questa fase, non verrà interessata da nuovi interventi. Grazie a tutti per lo spirito collaborativo mostrato e per la massima condivisione raggiunta, volta ad assecondare le richieste dei singoli e a trovare la soluzione più efficace e sicura per ciascuno".