Banca Territori del Monviso protagonista allo School Arena con il progetto di educazione finanziaria “Take Care of Your Future”

Banca Territori del Monviso ha partecipato oggi all’evento “School Arena”, organizzato da GenZnow presso il Pala Gianni Asti di Torino. Banca BTM ha portato il proprio contributo formativo in tema di educazione finanziaria con “Take Care of Your Future”, evento conclusivo del progetto EdufinBTM edizione 24/25.

L’incontro ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sull’importanza della pianificazione economica consapevole, attraverso un dialogo diretto e coinvolgente con esperti del settore.

L’apertura dell’evento è stata affidata al Direttore Generale di Banca Territori del Monviso, Luca Murazzano, secondo il quale: “Investire nell’educazione finanziaria dei Giovani significa investire nel futuro del nostro Territorio. Come banca di Comunità la nostra mission è attrezzarli con strumenti concreti affinché possano affrontare con consapevolezza e responsabilità le scelte economiche di domani. Il progetto EdufinBTM nasce proprio con questa visione, in linea con i valori di una banca che crede nella crescita sostenibile delle Comunità in cui opera”.

Durante la sessione, gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con Mattia Locatelli (Cassa Centrale Banca) e Marco Franceschini (Assìcura Agenzia, gruppo CCB), due professionisti che hanno saputo tradurre concetti economici complessi in riflessioni concrete ed attuali per le nuove generazioni.

In particolare Mattia Locatelli ha guidato i ragazzi in un approfondimento sul fenomeno dell’inflazione e sul funzionamento dell’interesse composto, evidenziando come il tempo e le scelte consapevoli possano influire in modo determinante sulla crescita del risparmio. Spazio è stato dato anche alla sostenibilità, con un focus sul meccanismo di selezione - da parte del servizio finanza di Cassa Centrale - dei c.d. “titoli green” che una volta confluiti in appositi “contenitori”, costituiti da fondi comuni d’investimento o gestioni patrimoniali, vengono proposti agli investitori anche dalla rete distributiva di Banca Territori del Monviso.

“L’educazione finanziaria è uno strumento di libertà. Comprendere oggi l’impatto di concetti finanziari semplici ed applicarli anche a piccoli investimenti, può cambiare radicalmente il domani di questi Giovani” ha affermato Locatelli.

Marco Franceschini ha invece posto l’attenzione sulla previdenza complementare e sull’importanza di proteggersi dai rischi attraverso i prodotti assicurativi, sottolineando il ruolo della pianificazione anche in ambito personale e familiare. “Parlare di previdenza a un ragazzo di diciott’anni può sembrare prematuro, ma è proprio da questi incontri che si sviluppa quella consapevolezza che sarà fondamentale per la costruzione di un futuro sereno. Proteggersi oggi significa vivere con maggiore tranquillità il domani” ha sottolineato Franceschini.

Banca Territori del Monviso-BTM opera nelle province di Cuneo e Torino con 20 Filiali ed un moderno Centro Direzionale, a servizio di oltre 28.500 clienti e 10.000 soci, di cui ben 3.700 “under forty”.