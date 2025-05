Orto Sabbione: la passione di Deborah e la sua famiglia per la verdura di stagione

Deborah, 25 anni, mamma di due bambini di 6 e 2 anni, è il cuore pulsante di Orto Sabbione. Insieme al compagno e ai suoceri, coltiva con dedizione verdure di stagione, portando avanti una tradizione di passione per la terra. I loro prodotti, freschi e genuini, sono disponibili da diversi anni al banco del mercato di Pinerolo, dove incontrano i clienti con il calore di una famiglia.

Recentemente, Deborah ha aperto le porte dell’azienda, permettendo ai clienti di acquistare direttamente presso l’Azienda Agricola di Vottignasco oppure di ricevere ortaggi e frutta a casa con consegne dirette.

Orto Sabbione invita tutti voi a scoprire i sapori autentici del loro lavoro, frutto di cura e amore per la Natura mettendosi in contatto su Whatsapp 338.3496877 e, dopo aver visionato il listino della settimana, ordinare la spesa che potrà poi essere ritirata in azienda nei seguenti orari:

martedì ore 18,15-20

mercoledì tutto il giorno

venerdì ore 16-18,30

sabato 10-13

Oppure si potrà richiedere di averla consegnata a casa.

ORTO SABBIONE Azienda Agricola Peirasso - Via Sabbione 6/8 - VOTTIGNASCO (CN)