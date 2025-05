Cuneo: "Ciao Amore" di Sandro Mabellini chiude la stagione 2024-2025 di Interscambi Coreografici

Venerdì 16 maggio 2025 alle ore 21 al Teatro Toselli di Cuneo andrà in scena “AREPO #3: nuovi autori per EBD”, ultimo appuntamento della stagione 2024-25 di Interscambi Coreografici Cuneo, curata dalla Fondazione Egri per la Danza.

Fulcro della serata sarà l’anteprima di “CIAO AMORE”, nuova creazione firmata da Sandro Mabellini con la drammaturgia di Greta Cappelletti, ideata per e con i danzatori della Compagnia EgriBiancoDanza. Lo spettacolo è un ibrido tra danza e reportage d’inchiesta che indaga il sentimento amoroso partendo da domande universali: perché si sceglie una determinata persona, come nasce una relazione, si può ancora essere liberi dentro una coppia, qual è la meraviglia e il terrore dell’amare.

Il progetto affida ai danzatori/attori il compito di esplorare i “movimenti amorosi” nella loro origine e nelle loro sfumature, indagati dal regista durante una fase di studio, realizzata a Torino attraverso una serie di interviste, la cui restituzione coreografica, sul palco, mette in scena una mappa concreta dell’amore oggi.

Lo spettacolo nasce nell’ambito del Bando AREPO, promosso dalla Fondazione Egri per la Danza, che sostiene e promuove le nuove creazioni di coreografi over 35, selezionati per realizzare opere originali ispirate al tema “BODY and SOUL”.

Ad arricchire il programma della serata sarà inoltre il duetto “Dialogo con l’Ombra”, firmato da Raphael Bianco ed estratto dalla nuova produzione “M’ILLUMINO DI IMMENSO” ispirata al celebre verso di Giuseppe Ungaretti: un dialogo fra due misteriose dimensioni dell’essere - la luce e l’ombra, l’emerso e il mistero - dà origine, sul palco, a un confronto che, attraverso il conflitto, anela all’armonia.

A chiudere la serata, infine, “ESCAPING I”, creazione della giovane coreografa romana Agnese Casuccio con le danzatrici dell’AFED – Alta Formazione Egri Danza: tre interpreti si muovono sul palco riproducendo uno spazio di costrizione e limiti, in una coreografia che riflette sul superamento delle regole e sull’urgenza di rompere i meccanismi opprimenti.

Lo spettacolo sarà preceduto, mercoledì 14 maggio alle 18, dal consueto appuntamento con Professione Spettatore, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle compagnie protagoniste dell’evento e della loro specifiche poetiche: l’evento, a ingresso gratuito previa prenotazione, sarà ospitato dal Rondò dei Talenti.