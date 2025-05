“Il bocia del Cervino”: dialogo tra leggende dell’alpinismo al Festival della Montagna a Cuneo

Nell’ambito del Festival della Montagna di Cuneo, nel villaggio alpino in via Roma, sabato 10 maggio alle 15, Fusta Editore presenta, in dialogo tra loro, due big della montagna: Beppe Castelli e Adriano Mattio in occasione dell’uscita del volume “Il bocia del Cervino”.

Beppe Castelli, autore della novità editoriale, detiene tuttora il titolo di più giovane scalatore della parete Nord del Cervino, conquistato a soli 19 anni: ha arrampicato con alpinisti come Grassi, Rattazzini, Manera e tanti altri, mentre Adriano Mattio Istruttore Nazionale di Alpinismo dal ‘94, ha dato il meglio di sè sul Monviso aprendo oltre 10 vie nuove e autore anche lui di un libro “I cavalieri del re di pietra“ in cui riporta le testimonianze dell’alpinismo saluzzese delle ultime generazioni e prosegue nella documentazione storica e aneddotica, iniziata da Ezio Nicoli.

Beppe Castelli ripercorre la sua vita in un’autobiografia intensa e senza filtri, dipingendo con vividezza la Torino arrancante del dopoguerra e le avventure della sua infanzia, fino a far emergere il filo conduttore della sua storia: la montagna.