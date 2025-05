Stati Generali della valle Stura: si torna a parlare di turismo

Lunedì 19 maggio tra le ore 15 e le ore 18 si tiene a Demonte, nel Palatenda di piazza Nuto Revelli, l’incontro di restituzione sul tema del turismo organizzato nell’ambito degli Stati Generali della Valle Stura, una serie di appuntamenti su argomenti di interesse strategico per la valle promossi dall’Unione Montana Valle Stura.

L’appuntamento, originariamente previsto per il pomeriggio di lunedì 7 aprile e poi rimandato per lasciare spazio a una riunione di ulteriori approfondimenti sulle tematiche turistiche con il consorzio Valle Stura Experience, con l’associazione Lou Viage d’Oc e con il recentemente costituitosi gruppo di operatori turistici Welcome Valle Stura, si configura come un momento di sintesi e programmazione in continuità il primo confronto con gli stakeholder della valle dello scorso 10 marzo.

Dopo le risposte agli spunti e alle osservazioni che hanno animato quel dibattito, a tratti acceso, date in presa diretta dal presidente dell’Unione Montana Valle Stura Loris Emanuel, l’obiettivo è, come anticipato allora, tornare a confrontarsi con gli operatori del territorio in forma aperta e costruttiva e prima che parta la fase centrale della stagione turistica di quest’anno, segnando l’avvio di un nuovo corso di più marcata ed evidente collaborazione territoriale con l’intento di perseguire il bene comune della valle.

Nell’incontro di lunedì 19 maggio si cercherà di dare forma organica e coordinata a quanto emerso: proprio grazie alle concrete criticità espresse nel corso del primo incontro pubblico, sono state individuate le linee programmatiche e preparata una lista di priorità in termini di iniziative per il turismo che l’Unione Montana Valle Stura intende mettere in atto, compatibilmente con le possibilità di intervento reali, nei prossimi anni.

A seguito di questa giornata, gli Stati Generali della Valle Stura proseguono poi con un incontro dedicato al tema della scuola, previsto per lunedì 26 maggio: a questo incontro, che si terrà presso la sede dell’Unione Montana in orario mattutino, prenderanno parte per portare la propria testimonianza e suggerire le linee programmatiche da perseguire i professori Diego Deidda, Luciana Ortu e Cristina Bersani, i tre dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi del territorio, quelli di Demonte, Borgo San Dalmazzo e Cervasca.