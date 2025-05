Corsa in montagna: a Revello la 1° edizione della Corsa al Campanile, gara valida come 2ª prova del Campionato Regionale Individuale giovanile

Domenica 11 maggio Atl. Saluzzo organizza la 1° edizione della Corsa al Campanile, su un tracciato di 4,2km.

La manifestazione sarà valida come 2° prova del Campionato Regionale Individuale giovanile e come terza prova sia del CdS giovanile che del Trofeo Eco Giò. Per quanto riguarda la categoria cadetti e cadette, sarà inoltre l’ultima prova di selezione per la rappresentativa regionale che prenderà parte ai Campionati Italiani per regioni che si svolgeranno domenica 18 maggio a Cortenova. Circa 200 gli iscritti complessivi. Tra i cadetti, assente Valentino Zanoli (ASD Caddese), vincitore della prima prova a Villadossola, da seguire in particolare Lorenzo Gallo (Atl. Saluzzo), Alessandro Mazzetti (Atl. Ossolana Vigezzo), e Giuseppe Luciano Piazza (Bugella Sport) che si sono messi in luce sia a Villadossola che a Melle nel campionato regionale di staffette.

Al femminile, sarà invece al via Anita Pelissero (Atl. Susa Adriano Aschieris), vincitrice a Villadossola, così come le campionesse regionali di staffetta dell’Atl. Giò 22 Rivera Giulia Giorda e Cloe Sofia Vesco. Da segnalare poi, tra gli allievi, la presenza nella prova maschile del campione italiano di categoria in carica Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita).