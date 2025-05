Sci alpino femminile: ecco il calendario della Coppa del mondo 25/26

La FIS ha pubblicato al termine del Technical Committee Spring Meeting 2025 tenutosi a Vilamoura (Por) il calendario della Coppa del mondo femminile 2025/26, che sarà definitivamente deliberato nel Consiglio in programma giovedì 12 giugno.

Si tratta di 37 gare complessive, divise fra 9 discese, 8 supergiganti, 10 giganti e 10 slalom. L’apertura spetta come sempre al gigante di Soelden di sabato 25 ottobre 2025, la chiusura con il gigante di Lillehammer di mercoledì 25 marzo 2026. Tre le località italiane interessate: Tarvisio prenderà il posto di Cortina per questa stagione con discesa e supergigante sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026, seguiti dal gigante di Kronplatz di martedì 20 gennaio, mentre la Val di Fassa ospiterà una discesa e un supergigante sabato 7 e domenica 8 marzo 2026.

Ecco il programma completo:

Sab. 25/10/25 – GS femminile Soelden (Aut)

Sab. 15/11/25 – SL femminile Levi (Fin)

Sab. 23/11/25 – SL femminile Gurgl (Aut)

Sab. 29/11/25 – GS femminile Copper Mountain (Usa)

Dom. 30/11/25 – SL femminile Copper Mountain (Usa)

Sab. 06/07/25 – GS femminile Mont Tremblant (Can)

Dom. 08/12/25 – GS femminile Mont Tremblant (Can)

Ven. 12/12/25 – DH femminile Sankt Moritz (Svi)

Sab. 13/12/25 – DH femminile Sankt Moritz (Svi)

Dom. 14/12/25 – SG femminile Sankt Moritz (Svi)

Mar. 16/12/25 – SL femminile Courchevel (Fra)

Sab. 20/12/25 – DH femminile Val d’Isère (Fra)

Dom. 21/12/25 – SG femminile Val d’Isère (Fra)

Dom. 28/12/25 – GS femminile Semmering (Aut)

Lun. 29/12/25 – SL femminile Semmering (Aut)

Sab. 03/01/26 – GS femminile Kranjska Gora (Slo)

Dom. 04/01/26 – SL femminile Kranjska Gora (Slo)

Sab. 10/01/26 – DH femminile Zauchensee (Aut)

Dom. 11/01/26 – SG femminile Zauchensee (Aut)

Mar. 13/01/26 – SL femminile Flachau (slalom)

Sab. 17/01/26 – DH femminile Tarvisio (Ita)

Dom. 18/01/26 – SG femminile Tarvisio (Ita)

Mar. 20/01/26 – GS femminile Kronplatz (Ita)

Sab. 24/01/26 – GS femminile Spindleruv Mlyn (Cze)

Dom. 25/01/26 – SL femminile Spindleruv Mlyn (Cze)

Ven. 30/01/26 – DH femminile Crans Montana (Svi)

Dom. 01/02/26 – SG femminile Crans Montana (Svi)

Sab. 28/02/25 – DH femminile Soldeu (And)

Dom. 01/03/25 – SG femminile Soldeu (And)

Sab. 07/03/26 – DH femminile Val di Fassa (Ita)

Dom. 08/03/26 – SG femminile Val di Fassa (Ita)

Sab. 14/03/26 – GS femminile Are (Sve)

Dom. 15/03/26 – SL femminile Are (Sve)

Sab. 21/03/26 – DH femminile Lillehammer (Nor)

Dom. 22/03/26 – SG femminile Lillehammer (Nor)

Mar. 24/03/26 – SL femminile Lillehammer (Nor)

Mer. 25/03/26 – GS femminile Lillehammer (Nor)