Cuneo Volley incontra i tifosi: festa da Energia Pulita tra autografi, biglietti e sorprese [VIDEO]

Lunedì 12 maggio alle ore 18, i tifosi del Cuneo Volley avranno un’occasione speciale per incontrare da vicino alcuni dei protagonisti della storica promozione in SuperLega. Il negozio Energia Pulita di corso Nizza 29, a Cuneo, ospita infatti il primo Meet&Greet ufficiale con i giocatori biancoblù, in un evento che si preannuncia carico di entusiasmo e partecipazione.

Durante l'incontro sarà possibile scattare foto, ricevere autografi e, come anticipa Daniele Bertolotti, Operation Manager di Energia Pulita Nord Ovest, ci sarà anche una sorpresa per i presenti. “Il ritorno del Cuneo Volley in Serie A1 è motivo di orgoglio per tutta la città e per tutti i clienti che hanno sposato la causa di una realtà legata al proprio territorio – afferma Bertolotti –. Crediamo fermamente che la sinergia tra imprese locali e realtà sportive possa generare un valore concreto, offrendo ai giovani esempi positivi e occasioni di aggregazione. Il proseguimento del nostro impegno ne è assoluta conferma”.

Energia Pulita, sponsor del Cuneo Volley da due anni, conferma così la propria vicinanza alla squadra anche per la nuova avventura nella massima serie. E lo fa rafforzando il legame con il territorio: il punto vendita di corso Nizza rimane infatti anche centro ufficiale di prevendita dei biglietti per la SuperCoppa Italiana del 17 maggio (ore 20.30, palasport di San Rocco Castagnaretta), dove i biancoblù si giocheranno un trofeo importante davanti al proprio pubblico.

Energia Pulita Nord Ovest, che conta otto punti vendita in provincia e continua la propria espansione, si conferma così una realtà in crescita e profondamente radicata nel tessuto cuneese, non solo sul piano energetico, ma anche in quello sociale e sportivo.

LA VIDEOINTERVISTA A DANIELE BERTOLOTTI QUI SOTTO: