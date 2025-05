Fossano, via a Expoflora: stamattina il taglio del nastro dell'edizione 2025 [FOTO]

Anche quest’anno Fossano celebra il ritorno della bella stagione con l'inaugurazione di Expoflora, la tradizionale e rinomata mostra mercato ortoflorovivaistica e gastronomica.

Questa mattina il sindaco Dario Tallone ha tagliato il nastro dell’edizione 2025, pronta ad animare la città per tutto il fine settimana.

Fino a domani, domenica 11 maggio, il pubblico potrà immergersi in un universo di profumi e colori tra gli stand allestiti in Viale Alpi e Corso Colombo (e domenica anche in Via Roma). L'esposizione spazia dalle eccellenze del vivaismo e della floricoltura all'arredamento da esterni e alle tecnologie agricole. Un focus speciale è dedicato alla gastronomia con un mercato di prodotti tipici, show cooking e laboratori per i più piccoli.

Oggi, sabato, l'esposizione ortoflorovivaistica sarà aperta dalle 9 alle 20 ed include anche la suggestiva mostra di bonsai presso l'ex chiesa del Salice Vecchio (ingresso libero).

Domani, domenica, l'orario sarà dalle 9 alle 19 e si aggiungerà un mercato gastronomico in collaborazione con Campagna Amica, Coldiretti, Cia e Slow Food Fossano, oltre ad un orto didattico e laboratori sull'apicoltura e la semina. Per il pranzo, la Pro Loco Fossano attenderà i visitatori nei pressi del Bastione.

Anche quest’anno Expoflora si conferma un appuntamento imperdibile per celebrare la primavera e le eccellenze del territorio.

Presenti all’inaugurazione il Senatore Giorgio Bergesio ed il Vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia.