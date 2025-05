A Cuneo la XXI Edizione del Premio Eloquenza: il ritorno del prestigioso service

È già storia. Sì, è la storia di un prestigioso service attivato dal Lions Club Cuneo e giunto, quest’anno, alla sua XXI edizione, attraverso un continuum pluriennale decisamente proficuo e coinvolgente.

Si tratta del percorso relativo ad una preziosa collaborazione con le Istituzioni scolastiche cittadine, collaborazione che si esplica anche attraverso altri service, quali soni il Poster per la Pace, la Promozione del Tricolore e il Premio letterario. Il tutto a dimostrazione della sinergia progettuale tra scuola e Associazione lionistica in merito alla formazione dei giovani e al loro coinvolgimento nell’esercizio della cittadinanza agita e consapevole. Le tematiche proposte nei concorsi succitati lo dimostrano in modo inequivocabile.

Il Premio Eloquenza, nel corso dei suoi ventun anni di svolgimento, si è contraddistinto per una variegata gamma di “consegne” ai concorrenti. Sempre incentrate su argomenti di notevole rilevanza etica, sociale e culturale.

L’edizione 2025 si è ottimamente inserita nel solco della pregevole tradizione e, come sempre, ha fruito del patrocinio della Provincia e del Comune. Lo splendido Salone d’Onore del Municipio di Cuneo ha ospitato la finale cittadina. Veramente apprezzabile l’affluenza di spettatori, che hanno gremito, sino ai limiti della capienza consentita, la prestigiosa e spaziosa “location”. Da registrare l’elevato numero di studenti. Significativa anche la presenza di docenti e genitori.

Si sono esibiti, nel corso dell’intera mattinata di mercoledì 7 maggio, dieci candidati, provenienti da tre Istituti superiori della Città: il Liceo “Pellico-Peano”, il Liceo “De Amicis” e l’ITC “Bonelli”. Si tratta dei concorrenti che avevano ottenuto il punteggio più elevato nelle prove selettive svoltesi nella prima decade del mese di aprile.

L’argomento, proposto agli studenti come tematica, richiama un passo tratto dal Messaggio di fine anno (1978) agli Italiani del Presidente Sandro Pertini: “I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo”.

I lavori hanno preso l’avvio con i saluti dell’Assessore comunale all’urbanistica, Alessandro Spedale, e del 1° Vice Governatore del Distretto Lions 108Ia3, Mauro Imbrenda. Ha fatto seguito l’intervento di Michele Girardo, officer distrettuale e referente del L.C. Cuneo per l’Eloquenza, che ha brevemente illustrato il programma, soffermandosi sulla tematica concorsuale e sulle valenze etiche e sociali del service.

Alle ore 9:40, sono iniziate le audizioni, di fronte a una Commissione giudicatrice presieduta da Franco Civallero, presidente del Club, e composta da altri sei membri: quattro soci Lions (Giuseppe Cornelio, Matilde Binello, Michele Girardo e Manuela Luciano, presidente di Zona), affiancati da Sandra Vaccaneo e Stefania Chiavero, in rappresentanza, rispettivamente, della Provincia e del Comune.

Tutti i concorrenti hanno affrontato la prova con sicurezza e hanno operato con cognizione di causa, ad un tempo, argomentativa, espositiva e contenutistica. Le allocuzioni pronunciate sono state pertinenti e articolate, nonché supportate da opportune citazioni, da considerazioni personali, da esperienze di vita concretamente vissute e da esempi incisivi ed efficaci, riferiti al passato e al presente. Molto interessante la personalizzazione e la “curvatura interpretativa” con cui la tematica è stata sviluppata e inserita in un tessuto argomentativo e riflessivo davvero pregevole. Il tutto arricchito dalla capacità di coinvolgere i giurati con allocuzioni chiare, ben gestite e impreziosite da un taglio oratorio avvincente e convincente.

Al termine delle audizioni, la Commissione, dopo un attento e meticoloso controllo dei punteggi attribuiti ai vari concorrenti, ha formalizzato le risultanze delle prove. Si è quindi proceduto con la proclamazione e la premiazione dei vincitori da parte del Presidente del Lions Club Cuneo, Franco Civallero

Il gruppo dei vincitori annovera gli studenti qui appresso indicati:

1° posto: BIANCA GIORDANO, classe 5a H – Liceo “De Amicis”

2° posto: ROBERTA IACUSSO, classe 3a A – Istituto Tecnico Commerciale “Bonelli”

3° posto (ex aequo): GABRIELE OPERTI, classe 5a N – Liceo “De Amicis” e MARTINA RAVERA, classe 3° Beta – Liceo “Pellico-Peano”.

Come nelle scorse edizioni, il concorso si è tradotto, tanto nella fase selettiva quanto in quella finale, in una concreta occasione per il coinvolgimento dei giovani e per l’attivazione di un prezioso rapporto con la realtà scolastica cittadina.