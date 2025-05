A Cuneo più di un migliaio in corteo per la Palestina: “Stop al genocidio, la pace è l’unica via” [FOTO E VIDEO]

È tuttora in corso, nel pomeriggio di sabato 10 maggio, il corteo per la Palestina che ha preso il via da piazzale Libertà e sta attraversando le vie del centro di Cuneo, con destinazione piazza Galimberti. Promossa da oltre 40 realtà associative, civiche, sindacali e religiose, la manifestazione sta coinvolgendo circa un migliaio di persone, in un’atmosfera di partecipazione intensa e civile.

Sui cartelli e striscioni si leggono messaggi netti: “Stop al genocidio”, “La Palestina non è terrorismo”, “Fermiamo la guerra”, “Silence kills”. A testimoniare l’urgenza della mobilitazione è anche l’ampia adesione popolare, accompagnata da musica, fischietti e canti, che fanno da cornice sonora al corteo.

Nel tratto di corso Nizza, ha preso la parola un uomo della comunità palestinese, ex farmacista a Gaza, che ha raccontato la propria storia con voce ferma: “Ho dovuto lasciare tutto. I miei figli sono cresciuti sotto i bombardamenti. Ma continuo a lottare per tenere viva Gaza”. L’uomo ha spiegato di essere riuscito a uscire dalla Striscia grazie al supporto del consolato italiano, aggiungendo: “Nel silenzio del mondo, voi che oggi siete qui siete la speranza dei bambini di Gaza”.

La manifestazione – che prosegue nelle prossime ore con altri interventi pubblici – è stata organizzata da sigle come Cuneo Possibile, Rete Cuneese per la Palestina, Amnesty International – Cuneo, ANPI, CGIL, Libera, ARCI, Emergency, Casa Pride, Fridays for Future, Acli Piemonte, Non una di meno, e molte altre. Il comunicato degli organizzatori recita: “A Gaza si sta consumando una tragedia umanitaria. È il momento di alzare la voce. La pace è l’unica via possibile”.

Il corteo per le vie