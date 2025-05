Con Savix Comics & Bricks, Savigliano diventa capitale del fumetto

Savigliano si tuffa nel mondo del fumetto, anime, cosplay, giochi e Lego con il Savix Comics & Bricks, evento che trasforma per due giorni la città nella patria del fumetto.

Inaugurato oggi, sabato 10 maggio, sul palco principale di piazza Cavour, il festival proseguirà fino a domani, domenica 11 maggio, culminando con il grande concerto, di Cristina D’Avena accompagnata dai Gem Boy, per un tuffo collettivo nella nostalgia delle sigle dei cartoni animati.

L’evento, giunto alla terza edizione, è dedicato alla memoria del giornalista Francesco Gerbaldo, scomparso prematuramente nel 2022, e del fratello Federico, appassionato collezionista di vinili, deceduto nel 2020.

In loro onore, ieri venerdì 9 maggio, è stato inaugurato in via Beggiami il nuovo spazio culturale “Il sogno dei Gerba”, che ospita la collezione di fumetti di Francesco e i vinili di Federico. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza della madre dei due giovani, Adonella Fiorito e del sindaco Antonello Portera, sulle note della banda cittadina alla presenza di un pubblico numeroso.

Sempre nella serata di venerdì, il Teatro Milanollo ha fatto registrare il tutto esaurito con lo spettacolo di Mauro Repetto, ex degli 883, che ha regalato al pubblico uno show coinvolgente tra musica, parole e ricordi.

Nel pomeriggio di oggi, sul palco di piazza Cavour è salito anche Danilo Bertazzi, noto come "Tonio Cartonio” della storica trasmissione Rai Melevisione, amatissima dai bambini agli inizi degli anni Duemila.

Nell’area Japan, ospitata presso l’ala polifunzionale di piazza del Popolo, protagonista è stato Kenta Suzuki, influencer giapponese seguitissimo in Italia con una media di 10 milioni di visualizzazioni al mese su TikTok e Instagram.

Le piazze e i palazzi della città ospitano numerose aree tematiche: il parco Graneris si trasforma in un villaggio medievale per l’Area Fantasy, con spettacoli e dimostrazioni di combattimento. Piazza Turletti accoglie l’Area Media Stage, destinata a talk, workshop e incontri con ospiti del settore.

I celebri mattoncini LEGO sono protagonisti dell’Area Bricks, allestita tra palazzo Muratori-Cravetta e palazzo Taffini.

Non manca lo spazio per il gioco nell’Area Games, con giochi da tavolo, di carte e videogiochi vintage, mentre l’Area Expo in piazza Santarosa ospita espositori e stand dedicati all’universo nerd.

Grande successo anche per l’Artist Alley, realizzato con le associazioni Papersera e Linea Cinetica, dove gli appassionati possono incontrare artisti del fumetto e dell’illustrazione, ammirare tavole originali e scoprire nuove pubblicazioni.

Coloratissimi e numerosi, come da tradizione, i cosplayer hanno invaso le vie e le piazze della città indossando costumi di personaggi di film, fumetti o cartoni animati.

Domani sfileranno in parata prima di partecipare alla gara finale, tra applausi e fotografie del pubblico.

Un’edizione ricca e partecipata che celebra con entusiasmo il mondo della fantasia, con un gran finale in musica: Cristina D’Avena, voce simbolo dei cartoni animati, chiuderà il Savix Comics & Bricks 2025 domani, domenica 11 maggio, alle ore 18.

IL PROGRAMMA DI DOMANI, DOMENICA 11 MAGGIO

Sul Main Stage Banca CRS in piazza Cavour

15.00 premiazione concorsi Corriere di Savigliano e Papersera

16.00 gara cosplay (Cosplay italian cup) 18.00-concerto di Cristina D'Avena

Media Stage Ep - piazza Turletti

11.30 live painting Santarosa con Federico Cecchin e la compagnia Primoatto

10.30 workshop disegno di Sergio Giardo "Disegniamo i supereroi"

11.30 aperitivo con l'autore Andra Maccarini (Caffè Intervallo 15 euro) 14.00-D'Ippolito & Mangiatordi: "Il crossover fra Disney e Marvel"

15.00 Nerd House: " L'mcu è morto? Quasi...'

16.00-workshop disegno di Federico Cecchin "Disegnare senza saper disegnare"

Area Japan Tekfire - Ala polifunzionale di piazza del Popolo

10.00 corso di lingua giapponese

10.00 workshop Mini-Ninja (arti marziali 3/5 anni) 10.45-workshop Mini-Ninja arti marziali 3/5 anni

11.00 conferenza "Ukiyo-e, l'origine del manga

11.30 speech "Educazione motoria dei nostri figli"

14.00 laboratorio di kintsugi

15.00 "La via della mano vuota - karate, difesa, benessere e sport" ( per bambini e ragazzi

16.00 speech Bushido "La via del guerriero, tensione tra spiritualità e combattimento"

16.15 corso di disegno manga

17.00 workshop "La difesa personale fra tradizione e modernità" (ragazzi e adulti)

17.30-laboratorio di origami

Area Games GD System - piazza del Popolo dalle 10 alle 19

Giochi da tavolo 12+

Giochi di ruolo (richiesta prenotazione) -

Demo e tornei (info allo stand Intavolando)