Santa Vittoria d’Alba, partito il viaggio nei multiversi dell’arte con l’associazione Dreaming in Art

La bellezza del territorio, il gusto per l’arte e per la cultura, gli ideali dell’amicizia e dello stare insieme: sono i punti di forza dell’associazione Dreaming in Art.

All’insegna di questi valori si è svolta venerdì 9 maggio a Santa Vittoria d’Alba l’inaugurazione della mostra che mette in rassegna le opere di pittori, scrittori, poeti, fotografi, scultori, musicisti, artisti digitali e di teatro con una sezione accademica della Gipsoteca “G. Chiesa” a cura dell’Accademia di Belle Arti di Cuneo.

In totale 30 artisti a km zero con stili e linguaggi diversi, che saranno protagonisti fino a domenica 18 maggio per un dialogo collettivo contemporaneo attraverso un viaggio nei multiversi dell’arte di Langhe e Roero.

Nei siti gestiti dall’associazione Anforianus, presenti pubblico e ospiti delle grandi occasioni con interventi di autorità e personalità artistiche, tra i quali il noto critico Giorgio Gregorio Grasso, salutati dal sindaco Adriana Dellavalle, che ha fatto gli onori di casa.

Grande soddisfazione per Matteo Gotta, Marina Panero e Diego Repetto, curatori di un appuntamento giunto alla 2ª edizione: "L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale Dreaming in Art che rappresentiamo, con il sostegno dell’associazione per la cultura, l’arte e il territorio Anforianus Odv-Ets, si propone di esplorare le molteplici espressioni artistiche contemporanee, creando un ponte tra tradizione e innovazione nel suggestivo contesto delle Langhe e del Roero".

Un’esperienza immersiva che ha fatto entrare il pubblico anche in una clessidra magica, dove l’emozione è stata assicurata dal cabaret di Gabriele Rigo e dallo spettacolo musicale proposto da Cristiano Alasia e dai suoi giovani talenti.

La mostra è visitabile gratuitamente presso i punti di interesse storico-artistici del centro di Santa Vittoria d’Alba in via Castello 5, il posto dove arte e cultura si mischiano alla perfezione. Offrendo un sacco di occasioni per conoscere, ammirare, scoprire e lasciarsi trasportare dalla fantasia. Bello, no?

E allora eccovi gli orari: sabato e domenica 10/12.30 - 15.30/18.30, giorni feriali su prenotazione a info@anforianus.it . Per saperne di più: Dreaming in Art, telefono 320/7162568 (Marina Panero).

Pomeriggio letterario

Oltre a visitare l’esposizione artistica, sabato 17 maggio, alle ore 16.30, nell’Anfiteatro dei siti monumentali gestiti dall’associazione Anforianus, a Santa Vittoria d’Alba, è in programma il Pomeriggio letterario: dialogo con gli autori Wilma Basolo, Pino Berrino, Ivo Chiolerio, Francesco Marchino e Marina Panero, che presenteranno i propri libri. Modera Marilena Costantino, segretaria dell’associazione Anforianus (in caso di pioggia, l’evento sarà nella sala consiliare del municipio di Santa Vittoria d’Alba, accanto ai siti monumentali Anforianus). Ingresso libero, ovviamente.