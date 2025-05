Domani al Rondò dei Talenti di Cuneo c’è “Suite Biberon - Antico Bestiario Danzante”, concerto atelier per famiglie con bimbi da 0 a 6 anni

Domani, domenica 11 maggio dalle ore alle 17 presso il Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo, 1) a Cuneo è in programma il terzo appuntamento di “Modulazioni kids”, la rassegna di quattro concerti/atelier per famiglie con bambini da 0 a 6 anni ideata da Maestro Società Cooperativa di Cuneo in collaborazione con InCantabimbi, gruppo di lavoro che riunisce musiciste ed educatrici promuovendo un percorso di scoperta basato sull’incontro tra musica, didattica, pedagogia e ricerca scientifica dedicata alla prima infanzia, con l’obiettivo dello sviluppo globale e della crescita gioiosa dei bambini attraverso l’ascolto e la pratica musicale.

Bimbi e adulti assisteranno allo spettacolo “Suite Biberon - Antico Bestiario Danzante”. Il bestiario danzante trova ispirazione dall’iconografica dei codici medievali e rinascimentali trasposti in immagini accessibili e riconoscibili, da cui si traggono posture, suoni e movimenti che divengono giochi ritmici e melodici, canti, danze. Il concerto laboratorio vuole essere un viaggio letterario e musicale per piccolissimi, nel quale il pubblico è coinvolto e invitato a partecipare con attività di ascolto, movimento, canto, intonazione di pattern melodici e ritmici.

Biglietti (4 euro) sul portale www.ticket.it: gli organizzatori invitano ad acquistare i tagliandi per bambini solo se accompagnati da almeno un adulto.

“Modulazioni kids” è un progetto di Maestro Società Cooperativa ed è organizzato da Noau Officina Culturale in collaborazione con Rondò dei Talenti e con il sostegno di Città di Cuneo, MIC – Direzione Generale Spettacolo, Fondazione CRC e Fiori sulla Luna Onlus.

Per maggiori informazioni e per scoprire il programma completo di tutti gli appuntamenti scrivere a info@modulazioni.net o visitare il sito www.modulazioni.net/modulazioni-kids.