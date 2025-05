Zaytsev a Cuneo? Il presidente smentisce: “Solo voci, ora testa alla Supercoppa”

È bastato un nome, quello di Yvan Zaytsev, per far impazzire il mercato e accendere la fantasia dei tifosi. Secondo una notizia pubblicata dalla Gazzetta dello Sport e ripresa da diversi media sportivi, lo schiacciatore italo-russo sarebbe vicino a un clamoroso approdo a Cuneo, per affiancare il croato Marko Sedlacek in posto 4 nella squadra che si prepara alla prossima SuperLega.

Ma dalla società arriva una secca frenata. Ai nostri microfoni interviene il presidente di Cuneo Volley, Gabriele Costamagna, che chiarisce: “Preferirei che restassimo concentrati sull'ultimo obiettivo stagionale, la Supercoppa Italiana, a cui tengo molto”.

Parole che suonano come una smentita netta, anche se non definitiva. L’interesse per Zaytsev – classe 1988, medagliato olimpico e simbolo della pallavolo azzurra – potrebbe anche esserci, ma allo stato attuale appare come un’ipotesi lontana, tra costi alti e una trattativa tutt’altro che semplice.

Lo stesso Costamagna, pur non chiudendo categoricamente alla possibilità, ribadisce che “certe operazioni richiedono tempo, condizioni favorevoli e non poca prudenza”.

Per ora, dunque, quella di Zaytsev a Cuneo resta solo una suggestione di mercato. Il focus della società è tutto sulla Supercoppa Italiana, ultimo grande obiettivo di una stagione già storica.