Dazi, al via colloqui Cina-Usa: incontro a Ginevra

(Adnkronos) - Sono iniziati a Ginevra i colloqui tra Cina e Stati Uniti, i primi di alto livello dedicati a questioni commerciali ed economiche dai dazi voluti da Donald Trump.

Lo riferisce l'agenzia cinese Xinhua, confermando che all'incontro - dopo mesi di tensioni, con la guerra di dazi e controdazi arrivata al culmine - sono presenti He Lifeng, vicepremier e zar dell'economia cinese fedelissimo di Xi Jinping, e il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent.

Intanto però, solo due giorni fa, il presidente americano si rifiutato di fare marcia indietro e risparmiare a Pechino tariffe del 145%. "No", ha risposto in modo secco il capo della Casa Bianca, replicando nello Studio Ovale a una domanda dei giornalisti. Nonostante la fermezza del tycoon, Stati Uniti e Cina tenteranno comunque di dialogare in Svizzera.

Questo incontro rappresenta il primo confronto formale tra Washington e Pechino dopo l'imposizione, da parte del tycoon, di dazi del 145% sulle importazioni cinesi, seguita da ritorsioni cinesi con tariffe del 125% sulle merci americane.