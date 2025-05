Non solo Sinner, tra boati ed esultanza: come il Centrale ha visto Lazio-Juve

(Adnkronos) -

Mentre Jannik Sinner accendeva il Foro Italico, a poche centinaia di metri di distanza la Lazio pareggiava con la Juventus allo stadio Olimpico. Oggi, sabato 10 maggio, nella 36esima giornata di Serie A, la sfida Champions tra biancocelesti e bianconeri si è conclusa 1-1 e anche dal Centrale, sold out per il ritorno del numero uno del mondo, si è 'assistiti' alla partita, tra boati e voci che si diffondevano in tribuna.

Già quando montava l'attesa per l'ingresso in campo di Sinner, che ha vinto contro Navone in due set al terzo turno degli Internazionali d'Italia, il pubblico chiedeva "sai quanto sta la Lazio?". La partita, inevitabilmente, interessava sia ai tifosi laziali che a quelli romanisti, un po' per motivi di classifica, un po' per sana rivalità cittadina. Nei momenti di silenzio, quando i tennisti si preparavano a servire, più volte il Centrale ha allungato l'orecchio verso l'Olimpico, per carpire aggiornamenti sul risultato. Al Foro hanno risuonato i cori della Curva Nord e il boato dei tifosi juventini al vantaggio di Kolo Muani.

"Ha segnato la Juve", è stata la notizia che si è diffusa rapidamente nell'impianto. Qualcuno, a quel punto, ha preso il telefono e cominciato a seguire il match in diretta, appoggiandolo sulle ginocchia mentre tifava Sinner. Un nuovo boato, ancora più forte, si è sentito quando, sul finale di partita, è stato assegnato un rigore alla Lazio, poi tolto dal Var. Il gol di Vecino, al 96', ha scatenato anche qualche tifoso laziale in tribuna, che si è lasciato andare a una pacata esultanza.