Patto Civico per la Granda replica al comunicato del circolo PD Monviso di Saluzzo

Riceviamo e pubblichiamo

Mentre riscontriamo crescente interesse sulla proposta che il Patto Civico per la Granda ha presentato pochi giorni fa a Saluzzo in una sala gremita, “stupisce lo stupore" del Circolo PD del Monviso per un paio di motivazioni.

La prima. Il PD ribadisce che l’Associazione “Insieme si Può “ è creatura sua. Apprezziamo l’onestà essendo, peraltro, una creatura vincente. Ci teniamo, però, a ribadire che la civicità di cui vogliamo farci interpreti è altra cosa: né primogeniture o golden share quanto un nuovo metodo di lavoro che consenta a chi ha idee diverse, anche partiticamente espresse, di confrontarsi e decidere insieme su temi concreti guardando al di là degli steccati che spesso i partiti innalzano o impongono e rifuggendo inutili e sterili polemiche o critiche aprioristiche.

Tant’è che durante la serata non sono mancati apprezzamenti per il lavoro svolto dalle Amministrazioni di Saluzzo (come si è fatto plaudendo al traguardo dell’Ospedale Unico del Monviso ben coordinato dal Sindaco Calderoni ed ai buoni risultati raggiunti in ambito sociale dall’Assessore Rosso).

La seconda. Ancor di più “stupisce lo stupore” del PD del Monviso per le gravi e strumentali accuse rivolte a Ivana Casale, Sindaco di Manta (legittimamente eletta), intervenuta in qualità di Consigliere provinciale e membro promotore. E proprio nella sua veste sovra-territoriale ha ringraziato il Presidente della Provincia, Luca Robaldo, ed i colleghi consiglieri provinciali che in fase di approvazione del Rendiconto per l’anno 2024 hanno consentito di destinare al nostro quadrante 500mila euro in più rispetto agli altri tre quadranti provinciali, per un ammontare di 1,6 milioni di euro a favore degli investimenti sulla viabilità del saluzzese.

Questa è una notizia che il PD tralascia e che invece tutti avrebbero dovuto accogliere con favore. Per questo, registrare nel suo intervento un’indebita interferenza “nel dibattito politico di un’altra Comunità “ è perlomeno fuorviante, paradossale e anche fantasioso. Ivana Casale non è entrata nel merito di alcuna scelta specifica fatta dalle Amministrazioni comunali di Saluzzo succedutesi negli ultimi vent’anni. Ha semplicemente fotografato e registrato elementi incontrovertibili e di valenza territoriale: il declassamento dell’Ospedale, la chiusura del Tribunale. Questi fatti, pur non dipendenti in larga parte dalle Amministrazioni comunali, non pregiudicano per nulla il giudizio ampiamente positivo e meritevole dell’uno nella fase pandemica e nella riconversione attuale, così come nell’altro caso di aver dato giusta allocazione (scuole e uffici) a servizi che versavano in precarie condizioni. Altri due temi segnalati sono stati la carenza infrastrutturale e il prestigioso centro storico di Saluzzo. Per tutti e due il nostro atteggiamento è e sarà: cosa si può fare di più e meglio? Noi siamo a disposizione.

Quindi, stiamo sereni. Il nostro intento è esattamente l’inverso di ogni e qualunque “aggressione e prevaricazione” nei confronti di organi istituzionali, anzi, ribadendo la stima nei confronti del Sindaco Franco Demaria, persona di grande equilibrio e misura, siamo certi di una proficua collaborazione nell’interesse generale del nostro amato territorio saluzzese.

Così è solo così interpretiamo la nostra proposta di Patto Civico per la Granda.



Patto Civico per la Granda